Vivimos una Situación Económica Bastante Lamentable: Comerciantes

*Ventas Disminuyen más de un 50 por Ciento.

Tapachula, Chiapas; 09 de Agosto del 2022.- «El país está viviendo una situación económica bastante lamentable. Nosotros los comerciantes lo estamos viviendo en carne propia. Las ventas han bajado en más de un 50 por ciento, no hay liquidez y los aumentos constantes en los precios de la gasolina, gas, energía eléctrica, insumos, servicios y de la canasta básica», dijo Denis Olivera Aguirre, comerciante de la localidad.

En entrevista para rotativo EL ORBE, comentó que eso conlleva a que muchas familias que estaban acostumbradas a vacacionar en estas fechas de verano, estén sufriendo los estragos por la crisis económica en la que se ha hundido el país.

En suma de todos los aumentos, apuntó, el sector comercial está sufriendo severos estragos, «porque provoca que la gente no salga de sus casas, que no gaste ni consuma, y es una cadena que afecta además a los hoteleros, restauranteros, y al resto de la sociedad».

En cuanto a la retracción del turismo en la región, opinó que hay municipios más afectados que otros, como Tuxtla Chico, Cacahoatán y Unión Juárez, pues dependen directamente de la derrama que dejan los visitantes.

En tanto que aquellos que iban de alguna región de Chiapas a Guatemala, indicó que ha dejado también de hacerlo porque en la paridad de las monedas, el Peso Mexicano ha caído tanto comparado con esa divisa, que ahora hay que pagar 300 por ciento más que antes.

«Hay que amarrarnos más los cinturones, consumir los productos locales y consentir a los turistas, para poder aspirar a salir adelante”, dijo. EL ORBE / JC