Plagas Moniliasis y Mancha Negra Afectan Hasta un 80% a la Producción de Cacao

* Campesinos Usan Biofungicidas Para Combatirlas.

Tapachula, Chiapas; 04 de Septiembre del 2022.- En México, son alrededor de 70 mil hectáreas las que están cultivadas con cacao, donde unas 45 mil familias se dedican a la producción de este grano, con un rendimiento promedio de 500 kilogramos por hectárea.

Así lo dio a conocer en entrevista para EL ORBE el investigador, Carlos Hugo Avendaño Arrazate, jefe del Campo Experimental Rosario Izapa, quien comentó que esos productores se localizan principalmente en los Estados de Tabasco y Chiapas.

Informó que una de las principales enfermedades que afecta ese cultivo es la Moniliasis, un hongo que ataca la superficie de las mazorcas y al inicio no presenta síntomas notorios, pero tiene la característica principal de ir hacia los tejidos en crecimiento y los frutos con menor edad, hasta destruirlos.

Es una pudrición acuosa, está presente en toda Latinoamérica y llegó a la región entre los años 2005 y 2006, la cual, seguida por la “Mancha Negra”, han sido las causas de pérdidas de hasta un 80 por ciento en la producción, pero por fortuna se han podido combatir con algunas prácticas que los productores han estado implementando en sus parcelas, señaló.

Asimismo, se ha visto que con la acción de podas, remoción de frutos enfermos y la aplicación de biofungicidas, se reduce hasta en 80 por ciento la acción de la Moniliasis, lo que ha permitido la recuperación de la producción del cacao en la región.

Insistió en que ese hongo se adapta a diversidad de ambientes, y se ve favorecido si hay mucha lluvia, si no es escasa la poda o si no se regula la sombra.

Ambas plagas están presentes en todos los cultivos de cacao en México y en diferentes grados de afectación, lo que obligó a que las políticas públicas dispusieran atacar estas enfermedades. EL ORBE / Nelson Bautista