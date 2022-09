Pulpos del Transporte Pretenden Aumentar 20% la Tarifa del Pasaje

* No Tienen “Llenadero”: Usuarios.

Tapachula, Chiapas; 22 de septiembre del 2022.- El grupo de concesionarios de siempre, llamados popularmente como «pulpos del transporte», están preparado un nuevo golpe a la economía familiar en Chiapas al pretender otro aumento a las tarifas que ellos mismos disponen de manera impune, esta vez de un 20 por ciento, además de que ya esperan el repartidero de concesiones entre ellos, como ocurrió en otros sexenios en los que se vieron favorecidos.

Alejandro Villatoro, estudiante y usuario del transporte público, dijo en entrevista ara el rotativo EL ORBE que esa pretensión está «cara y canija», además de que no es el tiempo para hacerlo y que «se están pasando de lanza».

Opinó que eso afectaría mucho a la población, «porque ya tenemos calculado cuánto gastamos de pasaje y con el aumento también se incrementarían muchas cosas más. Los más perjudicados, como siempre, serían las familias de escasos recursos económicos y los foráneos, porque gastan más para trasladarse».

Luego se le preguntó con respecto al servicio que brindan el transporte público y si consideraba que era el adecuado a lo que cobran por pasaje, a lo que contestó que su silencio lo decía todo, «y es que la verdad es que si hay unos que están bien locos para manejar y a veces suben embarazadas y personas de la tercera edad y se pueden caer».

Por su parte, Raúl Feliciano Arias, también usuario del transporte, opinó que ese intentó de aumento es improcedente, «porque la mayor parte de los pobres no tenemos lo suficiente, porque no hay ni trabajo, menos nos alcanza para la alimentación. Por lo mismo está mal».

Asimismo, que es una situación incoherente por la crisis económica que se vive en el país «y por eso estamos no solo en contra del alza en las tarifas del pasaje, sino también en los precios de la canasta básica, «ya que hay familias que no tienen para comprar y por eso los hijos sufren de hambre. Ahora hay un salario que no alcanza ni para comer».

Consideró que el gobierno debería de tomar todo ese escenario antes de permitir a los pulpos del transporte actuar a sus anchas para su beneficio personal. «Hay infinidad de que quejas. Se mandan escritos a las autoridades, pero hacen caso omiso, quizá porque el poder los manda y los ciega. Todo para ellos y nada para la gente necesitada que somos todos nosotros, los grupos vulnerables. Por eso decimos que no hay justicia.

«Hablaron tanto que no subiría la gasolina, el gas y nada, pero en realidad ahora todo está caro. Estamos en una crisis que a todos nos está afectando», concluyó.

En tanto que Luis Ramón Solís, hizo un llamado al gobierno para realizar una histórica justicia social y acabar con la corrupción de una vez por todas, cancelando las concesiones para liberar el transporte, en el ánimo de que haya una competencia ordenada y controlada, para brindar un mejor servicio y precio, de tal manera de que se beneficien los usuarios, porque de lo contrario, será más de lo mismo que tanto criticaron del pasado. EL ORBE / JC