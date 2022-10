Horario de Verano Nunca Benefició a Nadie Seguimos Pagando Altas Tarifas Eléctricas

* Afirma la Población en General.

Tapachula, Chiapas; 01 de Octubre del 2022.- El Horario de Verano se aplicó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial cuando varios países lo impusieron con el fin de conservar los energéticos escasos en ese tiempo. En México se implementó en 1996 para aprovechar la luz natural y reducir los gastos, pero causó malestar entre la población porque consideró que no hubo beneficios.

A 26 años de eso, esta semana los Diputados federales aprobaron que se cancelara esa medida y su postura ha pasado ahora al Senado para desecharlo o para que continúe vigente.

Valdemar López Ortiz, habitante del municipio de Tapachula, dijo en torno a ese tema que «no hay ningún apoyo para nada con eso, la luz la gastamos igual y nomás viene carrereando a los niños, ya ni comen porque se van a la escuela. Esa hora nadie la acepta, no es como la normal de Dios, que esa sí la necesitamos en todo el territorio».

En un sondeo popular realizado por rotativo EL ORBE, Jesús Rosas, agente de ventas, comentó como buena la eliminación de dicho horario, «porque no se ahorra nada, simplemente la luz siempre se va a tener que gastar, no hay ningún ahorro».

Desde su punto de vista, «no hay beneficios exactamente, estemos con horario verano o el normal, es lo mismo, siempre se va a necesitar la luz. La verdad sí estaríamos bien regresando el anterior».

Consideró que en esas modificaciones impuestas por el Gobierno Federal cada año, se ven afectados todos, desde los estudiantes y el resto de la población, «porque el cuerpo se acostumbra a vivir un horario normal, y levantarte a uno diferente, te afecta físicamente».

En su oportunidad, Mario Bartolomé Solís Pérez, habitante del cantón Las Chicharras, de este municipio, afirmó, «es lo mismo, únicamente los gobiernos que han estado cambiando, pero ya los horarios no hay ninguna mejoría, es un gasto igual, hasta más todavía. Luego se desgasta uno, nos levantamos muy temprano para trabajar, para todo lo que se pueda hacer, pero también hay que dormirse temprano».

Desde su perspectiva, hubo más resultados negativos que positivos y «es bueno que se vuelva al mismo horario que nuestro Señor ha dejado, porque el gobierno puede cambiar, pero el de allá arriba no».

En tanto que, Jesús Espinoza, estudiante de la Universidad Ceuni, opinó que está bien el planteamiento de la eliminación definitiva de todos eso, «porque nos ahorramos una hora más, estamos más acostumbrados al horario antiguo, que el nuevo. Las cosas se me hacían con muy corto tiempo. Las sentía muy carrereadas».

Asimismo, Eduardo Jiménez Reyes, personal administrativo en una secundaria, detalló que ese tipo de cambios para el manejo de la vida pública perjudicó a todos por igual, «porque con el otro, madrugábamos más».

Rolando Méndez afirmó, por su parte, que, si hubo algún beneficio solo fue para las arcas del Gobierno y ese recurso quién sabe en qué bolsillos terminó, “porque el pueblo de Chiapas sigue pagando las tarifas eléctricas más caras del país, con o sin horario de verano». EL ORBE / JC