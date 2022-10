Arriban a Tapachula 500 Migrantes más, Anuncian su Salida Para Este Martes

* Hay 9 mil Varados Entre Honduras y Guatemala.

Tapachula, Chiapas; 03 de Octubre del 2022.- Luego de que este domingo partió de la localidad una caravana de alrededor de dos mil migrantes, este lunes llegaron otros 500 y de inmediato sus organizadores anunciaron que partirán del centro de la Ciudad en las primeras horas de hoy martes, con rumbo a la Ciudad de México.

Mientras, se calcula que hay otros nueve mil varados entre Honduras y Guatemala, en espera de tener una oportunidad para avanzar hacia Tapachula, aunque sea en pequeños grupos.

Esas miles de personas no buscan obtener una cita con las autoridades migratorias mexicanas, porque la gran mayoría de ellos ya han sido rechazados por alguna situación o expulsados del país. Incluso varios de ellos confirmaron a EL ORBE que los aseguraron y los tuvieron dos días en la Estación Migratoria “Siglo XXI”, al norte de la localidad, en donde les entregaron un documento en la que les dieron 10 días para abandonar el país, pero no acataron.

Por lo mismo, no se puede precisar si entre ellos viajan infiltrados delincuentes que son buscados en sus naciones origen por delitos graves como homicidio, secuestro, extorsión (llamado popularmente «cobro de piso»), robo, asalto, narcotráfico, lavado de dinero, trata, explotación de menores, terrorismo, ataques sexuales, entre otros.

Como no hay filtros de ningún tipo que sirvan de control en la franja limítrofe con Guatemala, tampoco se puede determinar si dentro de esos éxodos viajan personas contagiadas de enfermedades virales o de males erradicadas en México, que pudieran poner en riesgo la estabilidad sanitaria y la vida de todos, incluso de los mismos migrantes.

Muchas han sido las voces de los representantes de los sectores productivos que exigen poner orden en la frontera, que no es lo mismo cerrarla; que se cumplan las leyes mexicanas o de plano derogar todos esos artículos para hacer formal la entrada libre a todos, tal y como está ahora. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello