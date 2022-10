Suspenden Servicio del Transporte en Colonias del Sur de Tapachula

* Denuncian “Cobro de Piso” por Parte de Delincuentes.

Tapachula, Chiapas; 06 de Octubre del 2022.- Usuarios del transporte público colectivo confirmaron que les fue suspendido ese servicio en colonias del sur de la Ciudad, apenas unas horas después de que miles de unidades protagonizaran una manifestación en la Costa de Chiapas, para protestar por la impune extorsión semanal (llamada popularmente «cobro de piso») en contra de choferes y concesionarios.

Se desconoce si la alteración de las rutas o el dejar de entrar a determinadas comunidades tienen algo que ver con esos actos delictivos, pero está afectando severamente a la población de ese sector de la Ciudad.

Pedro Velázquez López, secretario de actas de la colonia Los Palacios, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que en el caso de ellos, ya tiene como unos 10 meses que las colectivas de la Ruta Indeco, la cual cubría a varias colonias, decidieron desviarla hacia el fraccionamiento Los Coquitos.

Considera que perdieron la ruta porque las unidades ya viajaban con cupo lleno, ya no entraban a Los Palacios y sus alrededores y se pasaban de largo, mientras que los usuarios que iban a esa colonia, los bajaban en la Octavio Paz, y tenían que caminar con sus cargas un largo tramo hasta sus viviendas.

Cuentan con una secundaria que, por las mismas circunstancias, los alumnos de esa comunidad y de otras cercanas, tienen que recorrer largos tramos para llegar a esa escuela, luego de que ahora ya no cuenta con el transporte público, y para retornar tienen que hacer lo mismo, dijo.

De igual forma, que han acudido ante las autoridades para exponer la problemática, pero hasta ahora no han tenido respuestas positivas.

A nombre de las cientos de familias afectadas, solicitan la intervención del Gobierno del Estado para que se investigue lo ocurrido sobre los motivos que tuvieron los concesionarios a modificar la ruta a su antojo, para que se apliquen medidas correctivas y se restablezca. EL ORBE / JC