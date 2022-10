Aseguran a más de Mil Migrantes en las Últimas Horas en la Región Costa

*Fuerzas Federales Desplegaron Operativo.

Tapachula, Chiapas; 10 de Octubre del 2022.- Fuerzas federales del Gobierno mexicano desplegaron en las últimas 24 horas un operativo conjunto en la región Costa de Chiapas, en la que se aseguró a más de mil extranjeros de diferentes nacionalidades que habían ingresado de manera ilegal a territorio nacional y avanzaban caminando en grupos hacia el centro del país

Los primeros informes señalan que las acciones se realizaron en el tramo carretero comprendido entre los municipios de Pijijiapan y Arriaga, a unos 200 kilómetros de Tapachula, e donde los extranjeros no pudieron acreditar su legal estancia.

En decenas de unidades fueron trasladados a la Estación Migratoria “Siglo XXI”, ubicada al norte de Tapachula, y la mayoría fue deportada de inmediato para evitar las aglomeraciones en ese recinto.

En ese proceso también se está tratando de verificar si alguno de ellos tiene órdenes de localización o aprehensión en sus países de origen o en otras regiones del planeta, como parte de los convenios de colaboración entre diversas naciones en materia de seguridad.

En la víspera, rotativo EL ORBE había dado a conocer que unos 5 mil extranjeros se encontraban dispersos en unos 20 municipios a lo largo de la ruta del migrante en la entidad, y que en cualquier momento podrían ser detenidos por no haber cumplido con lo que marca la ley.

Se sabe hasta ahora que la mayoría de los asegurados son de Colombia, Venezuela, Nicaragua, Honduras y El Salvador, y una minoría de otras nacionalidades, aunque no se dieron más detalles.

En ese grueso de personas viajaban una gran cantidad de migrantes que, al menos en una ocasión, ya habían sido deportados desde Estados Unidos o México, pero que había decidido intentarlo de nuevo, una y otra vez.

Por eso optaron por entrar a México por caminos de extravío y no acercarse a las oficinas migratorias o de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para buscar su legalización u obtener documentos que les permitan avanzar por su camino de manera legal, como lo están haciendo miles de extranjeros cada semana en Tapachula.

Por la cantidad de personas que están en la misma situación y que aún siguen varados a lo largo de los 260 kilómetros de la Carretera Costera, se adelantó que continuarán los operativos el resto de la semana.

Mientras eso ocurría, en las primeras horas de este lunes se conformó otra caravana en el centro de Tapachula con unos 350 participantes y salieron de la Ciudad como lo hicieron sus antecesores.

Esta es la movilización 36 que se ha registrado en nueve semanas desde la localidad, la mitad de ellas consecutivamente todos los días. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello