Se Reduce la Llegada de Turistas en Cruceros por Éxodo Migratorio

*Extranjeros se “Apropiaron” de Espacios Públicos.

Tapachula, Chiapas; 06 de Noviembre del 2022.- Los éxodo migratorio que se ha posesionado de los parques, área verdes y atractivos en el centro de la Ciudad, ha provocado una mala imagen del municipio y con ello se ha reducido de manera considerable el deseo de los turistas de barcos cruceros a visitar esos puntos donde se aglomeran los indocumentados, incluso los tripulantes de aviones que pernotan en la localidad temen salir por seguridad.

Alexander Fleck del Pino, director general de la empresa Nativo Tours, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que el tema migrante ha afectado a esos dos tipos de visitantes, «porque no olvidemos que el que viene a turistear a estas tierras no anda buscando basura o aglomeraciones de migrantes, qué entendemos no depende precisamente al cien de los municipios, sin embargo pues sí perjudica, porque no da buena imagen».

Recalcó que lo que quieres vender las empresas de ese giro es precisamente «una imagen bonita, que todo está limpio y organizado, y no la desorganizada bandada de migrantes que tenemos desafortunadamente en esta región. Estamos resintiendo mucho ahí, la vista, y lo que queremos ofrecer a nuestros turistas queda manchado».

El empresario reconoció que ese fenómeno ha reducido mucho la llegada de los visitantes a Tapachula, «porque no olvidemos que ya llevamos casi cuatro años con ese tema de migrantes, y la gente que nosotros traemos, incluso la tripulación de Volaris con quienes tenemos convenio, pero que no quieren salir de sus habitaciones de hotel por temor a que pudieran ser blanco de la inseguridad».

Por eso insistió que un punto medular en las ciudades son los centros históricos o los parques, «por lo tanto no sé cuenta con este destino en Tapachula, porque se ve manchado por el tema de migrantes».

Recordó que hace algunos días arribó a Puerto Chiapas un crucero y que llevaron a un grupo de turistas al centro, con el apoyo del ayuntamiento, pero que para ello se tuvo que hacer muchas maniobras para que esos espacios estuvieran limpios y cuidados. «Es muy complicado y si reduce la llegad de turistas, yo calculo en más de un 50 por ciento. El que viene a esta ciudad y quiere buscar el centro histórico para compras, simplemente ya no va».

En el caso del más reciente buque, señaló que era uno pequeño 250 personas nada más y que bajaron en total 99. Estuvieron en el centro de Tapachula y en la Zona Arqueológica de Izapa, en Tuxtla chico. Aunque se fueron muy contentos porque la atención fue la que ellos esperaban».

De septiembre a la fecha nada más hubo un solo crucero en Puerto Chiapas y se cree que ya no habrá otro en lo que resta del año, aunque ya hay confirmaciones para enero. «y pues se tiene que trabajar con todas las dependencias, instancias, para que este proyecto que ya empezó hace más de 16 años, no se vea lastimado». EL ORBE / JC