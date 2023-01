Gremio de Mariachis Buscan Diversas Estrategias Para Sobrevivir a la Crisis

* Se Dedican a Otros Giros.

Tapachula, Chiapas; 28 de Enero del 2023.- La actividad que han tenido los diferentes grupos de mariachis de esta localidad en lo que va de este mes ha sido muy poca, porque las familias están desgastadas por las actividades de diciembre, lo que permite como máximo dos contrataciones al día por grupo, lo cual ha dado como resultado que el dinero obtenido apenas sea lo suficiente como para sobrevivir.

De esa manera lo señaló, Eusebio Ortiz, quien al ser entrevistado en el parque “Amparo Montes” por el rotativo EL ORBE, manifestó que -en su caso particular- lo que obtiene por cada participación como músico solo le alcanza para lo necesario, pero no para tener otras comodidades.

Añadió que la crisis económica en todo el país, a ellos de manera particular les afecta muchísimo, puesto que tienen que pagar renta, más los gastos de sus hijos que van a las escuelas, los alimentos, servicios (luz, agua, teléfono), ropa, calzado, impuestos,, entre otros.

Agregó que, por ello, varios de sus compañeros han aprovechado sus ahorros para establecer un pequeño negocio donde viven, con el fin de completar los gastos que cada día se incrementan.

Asimismo, otros y sus familiares, con la reciente pandemia del Coronavirus, por más que batallaron no pudieron superarla y perdieron la vida o quedaron con secuelas graves. EL ORBE / Nelson Bautista