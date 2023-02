Aumento de Tarifas en las Casetas de Cobro Provocarán Encarecimiento de Productos

* Afecta el Traslado de Alimentos e Insumos.

Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero del 2023.- «La terrible inflación que se vive actualmente en México no solo afecta a la población y a los consumidores, sino también al sector empresarial en cuanto a sus inversiones, pues a la hora de proveerse resulta que ya cuesta más y su poder adquisitivo ya no le da para comprar lo que siempre adquiría».

De esa manera lo consideró Carlos Cinco Lau, presidente de la Asociación de Empresarios del Soconusco, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, manifestó que esta problemática se generó por el alza que hubo en las materias primas.

Añadió que lo han venido resintiendo los comerciantes locales, quienes a la hora de proveerse de más productos, se han dado cuenta que los precios ya no son los mismos y empezaron a sufrir, porque no cuentan con el capital necesario para la inversión.

Asimismo, desde hace ya varios meses se tiene el problema del alza en los costos de la gasolina, pero no solo eso, porque apenas se acaba de informar que ya hubo incrementos en las casetas de cobro de las carreteras federales, y eso va a ir en contra del traslado de productos, los cuales se van a encarecer aún más, principalmente cuando el producto llegue al consumidor, lo que se traducirá en una alza en los precios. EL ORBE / Nelson Bautista