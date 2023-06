Migrantes se Apoderan de Predios y Calles Aledañas al Albergue Belén

* INM, Acnur y Comar tienen abandonado el tema migratorio en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 11 de junio del 2023.- Grupos de migrantes tienen abarrotadas las instalaciones del Albergue Diocesano Belén y sus calles aledañas al oriente de la ciudad, además de que han empezado a invadir los predios particulares cercanos y utilizado como baño particular l río que pasa por ese lugar.

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE, Alfredo de la Cruz Cordero, presidente de la asociación Nueva Generación Vinculación Social, quien comentó que ese albergue sigue recibiendo migrantes a pesar de que se encuentra a su máxima capacidad, sobre todo porque el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha tenido la capacidad para atender esa problemática.

Tampoco, dijo, han tenido la capacidad de realizar algún operativo para restituir el orden, la seguridad, control y la barrera sanitaria en ese sector de la ciudad, donde es urgente el desalojarlos.

«Todo se ha convertido en un cochinero, en virtud de que por ahí pasa un arroyo que utilizan para hacer sus necesidades fisiológicas además de que ya se apropiaron los terrenos, incluyendo a uno propiedad de un notario de la localidad» explicó.

«No vemos la más mínima intención de que vayan a sacar a todas esas gentes y llevarlas hacia alguna parte en donde no generen problemas ni dañen al medio ambiente. Consideramos que tanto ACNUR como la COMAR dicen mucho sobre que supuestamente se preocupan de los migrantes y hacen grandes inversiones, pero en realidad todo está abandonado», abundó,

Luego se refirió a la recién gira que hizo por los municipios de la frontera sur el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de quien señaló «solo vino de turista, porque al final de cuentas no ha resuelto absolutamente nada»

Incluso consideró que «los éxodos migratorios han convertido en estos cuatro años a Tapachula en un gran rancho, en donde no sirve de mucho la modernidad que están haciendo de las calles en la localidad, los migrantes tienen un muladar, como nuestra triste realidad». EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello