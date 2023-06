Personas con Alguna Discapacidad Sufren Discriminación en Bancos y Transporte Público

*Urgen Leyes que les Brinden Condiciones de Igualdad.

Tapachula, Chiapas; 11 de junio del 2023.- En algunos bancos de la localidad han discriminando a las personas con capacidades diferentes, aún cuando se trata de una marginación, la violación de sus derechos humanos y de las propias leyes, con el argumento de que no pueden cumplir completamente con los datos biométricos.

En entrevista concedida al rotativo El Orbe, así lo manifestó, Rómulo de Jesús Salazar Arias, presidente de la asociación civil “Caminando por una esperanza de vida”, quien al igual que sus compañeros, ha sido víctima de la negativa del servicio por parte de los banqueros.

Explicó que en su caso particular, por no poder cumplir con la huella digital, le negaron la apertura de una cuenta. Y así sucedió en cada banco que visitó, sin que los responsables de esas empresas propusieran soluciones a modo de prestarle el servicio al cliente.

Agregó que esta marginación es seria ya que, entonces, sus compañeros no van a poder acceder a ningún servicio tampoco, siempre y cuando haya necesidad de utilizar un dato biométrico, como la huella, el reconocimiento facial, o el reconocimiento de voz, entre otros.

Por otro lado, recalcó que con el servicio de transporte público colectivo también tienen serios problemas, ya que los taxistas se niegan sistemáticamente a levantarlos, con el argumento de que pierden mucho tiempo en lo que se prepara la silla de ruedas para subirla a la cajuela del vehículo.

Lo mismo sucede con las colectivas del servicio urbano o foráneo, y también con las líneas de autobuses, ya que ningún vehículo de estos tiene rampa para que el discapacitado pueda subir con su silla de ruedas, tal como sucedía con los desaparecidos autobuses “tapachultecos”.

Asimismo, comentó que no hay ningún servicio de esos que pueda proporcionarles asistencia a los discapacitados. Por ello, dependen del servicio del taxi, pero para el caso de ellos, por su condición resulta de lujo y en muchas ocasiones no alcanzan a cubrir el costo.

Añadió que también hace falta mayor sensibilización por parte de los operadores del servicio público de transporte, ya que en algunas paradas, como en la 4ª. Sur y 30 Poniente junto a una plaza, no hay ningún respeto hacia las personas que van en sillas de ruedas. EL ORBE / Nelson Bautista