Llega la Vacuna Anticovid “Abdalá” a Tapachula

*Producida por Cuba.

Tapachula, Chiapas; 23 de junio del 2023.- Luego de varios meses desde que el gobierno federal suspendió la vacunación contra el mortal virus del Covid-19 en la región Soconusco, en las últimas horas se reinstalaron los módulos para aplicar la dosis, aunque no hay todavía para niños. Se trata del fármaco cubano Abdalá

Esa misma fue rechazada en su momento por el gobierno del estado de Jalisco por no contar con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que otros lugares, como Coahuila, decidió devolver las 75 mil dosis al gobierno federal, mientras que gran parte de la población no la aceptado, quizá por los rechazos de otros países.

Deymi Jared Roblero Barrera, enfermera de la Unidad Médica Número 11 del IMSS. en Tapachula, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que puede aplicarse como primera, segunda, tercera p cuarta dosis, de lunes a sábado en el módulo ubicado en el Sendero Peatonal y en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, de 09:00 a las 13:00 horas.

Indicó que se está suministrando la dosis a mayores de 18 años de edad, ya sea mexicanos o extranjeros, totalmente grais.

Dijo que se está aplicando para menores de entre los cinco y once años de edad. En el caso de los niños que superen esa edad, que se acerquen, entreguen sus datos para que les realicen una cita del día que los vacunarán.

«Lo que buscamos es metas al día de 30 personas para Covid y por lo menos 15 para Neumococo. Ahorita la población, como apenas estamos iniciando, nos está costando un poquito», indicó. EL ORBE / JC