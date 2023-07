Autoridades de Salud Confirman 191 Casos de Dengue en Chiapas

*7 de Ellos Graves y 99 con Signos de Alarma.

Tapachula, Chiapas; 01 de Julio del 2023.- La Secretaría de Salud federal confirmó que, hasta el último reporte nacional, que en el Estado de Chiapas se han detectado hasta el momento, 191 casos de alguno de los tres tipos de Dengue existentes.

De acuerdo a ese balance, 85 de los infectados con ese virus corresponden al Dengue No Grave (DNG), también conocido como clásico, de los cuales 45 son hombres y 40 mujeres, 3 de ellos confirmados en la última semana.

Asimismo, 89 con Signos de Alarma (DCSA), que corresponden a 56 hombres y 43 mujeres, aunque lo más delicado es que 11 dieron positivo en la semana.

Las pruebas de laboratorio también confirmaron que otras siete personas resultaron infectadas con Dengue Grave (DG), llamado popularmente hemorrágico identificado en tres hombres y 4 mujeres, dos en los últimos días.

Con las lluvias que están cayendo en la región, se recomienda tener mucho control en cuanto a no permitir el estancamiento de agua en casa, ya que los charcos son fuente para el criadero de los moscos transmisores del Dengue, enfermedad viral con prevalencia en las áreas tropicales,

Así lo dio a conocer el médico Moisés Valencia Moreno, responsable del Banco de Sangre de Cruz Roja Mexicana, delegación Tapachula, quien manifestó que de igual forma, no se deben dejar cubetas o recipientes como llantas con agua al aire libre, porque también funcionan como criaderos.

En entrevista concedida a rotativo EL ORBE, señaló que el hecho de realizar estas recomendaciones es porque, en esta temporada de verano, la aparición del Dengue es más frecuente.

Respecto a las personas infectadas, apuntó que saben que han surgido en diferentes partes de la entidad sobre todo el llamado Dengue Clásico, que es el más común y que se identifica por el mucho dolor de cabeza que produce, hinchazón de los pies, aparición de sarpullido, dolores articulares, y que a los siete días empieza a disminuir su presencia.

Añadió que el Hemorrágico, es el más grave, ya que quien lo resiente tiene que ser hospitalizado de inmediato debido a que este padecimiento deteriora las plaquetas e incluso, se han dado casos de que las personas pueden perder la vida.

Agregó que hace como unos seis a siete años, no solo hubo aparición del dengue, sino también otros males similares, como el Zika y la Chikungunya, también enfermedades del grupo transmitido por vectores, los cuales disminuyeron su presencia en esta región.

Puntualizó que aquellas personas que viven cerca de los ríos, o espacios que se constituyen como factores de riesgo en cuanto a la reproducción de los moquitos, están expuestas a contraer Dengue u otro mal similar, por lo que se recomienda no automedicarse, sino asistir a una clínica especializada para detectar y controlar el mal. EL ORBE / Nelson Bautista