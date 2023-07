Urgen Programas Para Rescate de los Pueblos Indígenas Maya Mam

*Prevalecen Rezagos en Materia de Educación y Salud.

Tapachula, Chiapas; a 23 de julio del 2023.- Debido al abandono en que aseguran los tienen, los pueblos indígenas Maya Mam de la región de la Frontera Sur afirman que están sumidos en un enorme rezago, lo que ha provocado que los usos y costumbres de sus habitantes se vayan perdiendo, especialmente todo lo concerniente a la lengua tradicional.

De esa forma lo declaró, Esteban Bravo Verdugo, gobernador de Pueblos Indígenas Maya Mam del Soconusco, quien señaló que no han recibido ningún apoyo por parte del gobierno y que, más bien, siguen siendo olvidados y sumergidos en la miseria.

Al ser entrevistado por el rotativo EL ORBE, manifestó que, en cuanto a la lengua tradicional, se está perdiendo también porque la gente de la tercera edad que la hablaba, se ha ido muriendo, por lo que se requiere de programas especiales para el rescate de la misma, la cual luego de 520 años se niega a dirimir.

Por otro lado, comentó que se ha podido observar que hay mucho rezago, como sucede con las escuelas las cuales lucen totalmente abandonadas.

De la misma forma, que hay algunas Casas de Salud en algunas comunidades, pero de nada sirven ya que no cuentan con enfermeras mucho menos con médicos. Tampoco hay medicamentos, por lo que los enfermos tienen que ser trasladados a otros lugares para su atención, aunque a veces ya no alcanzan a llegar porque mueren en el camino.

Del mismo modo, que por el mismo rezago educativo, los jóvenes ya no pueden seguir estudiando, porque para ello tienen que trasladarse a poblaciones más desarrolladas, pero ello les resulta muy caro y no tienen recursos para poder continuar.

Por esa razón, dijo que a los jóvenes no les queda más que emigrar al extranjero en donde tratan de ganar lo suficiente para enviarles a sus familiares para su manutención e incluso para mejorar sus casas. EL ORBE / Nelson Bautista