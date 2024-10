Se Apodera la Inseguridad del Municipio de Cacahoatán

*Pobladores Protestan Contra el Alcalde Rafael Inchong.

Tapachula, Chiapas; 4 de Enero del 2024.- Pobladores del municipio fronterizo de Cacahoatán aseguran que están viviendo una época de total inseguridad como nunca la había tenido, en donde los jóvenes no cuentan con ningún apoyo para la práctica de alguna disciplina deportiva, hoy están expuestos a grandes males por la delincuencia desatada y por el consumo de sustancias tóxicas.

Así lo manifestó Luis Fernando López Guillén, presidente de la Liga de Basquetbol de Cacahoatán, quien al ser abordado por rotativo EL ORBE, aseguró que en el caso de los jóvenes que practican ese deporte no han recibido los apoyos por parte del Ayuntamiento Municipal que aún preside Rafael Inchong Juan, quien ya solicitó permiso para buscar la reelección.

Dijo que Cacahoatán, con esta administración municipal, está abandonado; hay basura por todos lados, deficiencia en el alumbrado público; barrios donde el agua potable y la red de drenajes presentan colapsos, y lo peor, con policías que no garantizan nada.

Asimismo, el sector empresarial es el más inseguro, ya que cuando reciben una llamada telefónica, no saben si es algún cliente o una persona que les llama para extorsionarlos, una situación de todos los días que se vive en esta población, donde también los asaltos o robos son comunes todos los días y en cualquier parte del municipio, ya sea área urbana o rural.

Por eso, comentó, los pobladores de esa localidad le están pidiendo al Alcalde en campaña que busque la forma de proporcionar seguridad a la sociedad, pero también que apoye a los jóvenes y los impulse a la práctica de los deportes, como un principio para acabar con el consumo de bebidas alcohólicas y las drogas.

Asimismo, los servicios sanitarios no cuentan con el vital líquido, y el polideportivo se encuentra en la total oscuridad y poca vigilancia, además de que había el compromiso de techar una cancha alterna pero no cumplió. EL ORBE / Nelson Bautista