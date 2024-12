Incremento en Flete de Mercancía Golpea Economía de Comerciantes

*Bloqueos Generan Pérdidas Económicas.

Tapachula, Chiapas; 27 de Febrero del 2024.- Indudablemente el aumento al precio de los fletes por el encarecimiento de los combustibles y los costos de los productos, son factores que han afectado de gran manera a los comerciantes de Tapachula, quienes han resentido bajas como del 30 por ciento en sus ventas.

De esa forma lo manifestó el señor Carlos Cinco Lau, comerciante e integrante de la agrupación Unidad Ciudadana, quien en entrevista con Periódico EL ORBE, aseguró que otro factor que ha causado afectaciones serias en el sector, son los paros o bloqueos de carreteras, ya que ni siquiera las mismas aseguradoras quieren trabajar con los transportistas, a menos que impongan mayores cobros.

En su caso, dijo, hay un proveedor de Guadalajara que le llamó para decirle que el producto que iba a enviar a Tapachula iba a subir de precio por los incrementos en los fletes, y esos recargos quienes tienen que pagarlos son los comerciantes tapachultecos.



El turismo de Guatemala ha cambiado, sostuvo. Ahora el producto mexicano se ha vuelto competitivo para ellos, no solo porque ha subido de precio, sino también por los efectos del llamado “superpeso” a la hora del cambio de moneda.Señaló que la presencia de migrantes en el centro de la Ciudad ha sido otro factor en contra de los comerciantes, ya que pululan en los espacios públicos donde por falta de educación hacen sus necesidades fisiológicas, y luego esa situación causa una malísima impresión para quienes visitan el Centro Histórico.Los fétidos olores en el centro de la Ciudad es un problema de todos los días, lo que hace que la misma gente de Tapachula y los visitantes nacionales o extranjeros, prefieran no visitar esa zona de la Ciudad, para no caer en esta incómoda situación, que incluso, pone en riesgo la salud del público en general.Lamentó que las autoridades federales no tengan la más mínima intención de mejorar este panorama, aligerándole la documentación a los migrantes para que en Tapachula solo estén de paso en su trayecto rumbo a los Estados Unidos. EL ORBE/Nelson Bautista