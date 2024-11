Colapsan Servicios en Ciudad Salud por Falta de Medicamentos e Insumos: Empleados

* Áreas sin Aire Acondicionado, a Pesar de ser Hospital de Alta Especialidad.

Tapachula, Chiapas; 9 de Mayo del 2024.- A partir de este jueves 9 de Mayo, las consultas externas en el Hospital de Alta Especialidad “Ciudad Salud”, que se ubica en la carretera a Puerto Madero, serán suspendidas debido a la falta de medicamentos, insumos y también porque ya no se cuenta con el servicio de aire acondicionado en varias áreas.

En entrevista con el rotativo El Orbe, Axel López, Secretario General de la sección 97 del Sindicato SNTSA en Ciudad Salud, denunció que los pacientes merecen una atención de calidad, pero desafortunadamente eso no lo pueden ofertar, debido a todas las carencias que existen en ese hospital.

El líder sindical manifestó que uno de los grandes problemas en el hospital es la molestia de los usuarios, de los familiares de los pacientes, y por supuesto de los trabajadores del nosocomio, quienes lamentan la falta de aire acondicionado en la mayor parte de las áreas, incluyendo las críticas.

Apuntó que la falta de aire acondicionado se deriva de los equipos que lo proporcionan, ya que le han dado mantenimiento, pero correctivo, y resulta que por el tiempo de vida que ya tienen, es necesario cambiarlos, lo cual resultaría muy costoso.

Explicó que el problema de aire acondicionado y otros más, también los presentan los demás hospitales de alta especialidad, son siete en el país. Incluso, en Ciudad Victoria y en la Sierra de Oaxaca, los trabajadores están laborando, pero bajo protesta.



El entrevistado subrayó que en la suspensión de la consulta externa, los médicos que atienden esa área están conscientes de lo que se está haciendo, ya que saben que esta medida se hace por el bien del paciente y de los trabajadores, a quienes no pueden tener en áreas donde la temperatura está arriba de los 40 grados, lo cual es insoportable.Reveló que en estos días tenían citados a 250 pacientes, a quienes han tratado de localizarlos para pedirles que no acudan al hospital, porque va a estar cerrada el área de consulta externa, como ya se dijo, porque no hay condiciones propias para atenderlos.Incluso, comentó que de las 135 especialidades que se atienden en el hospital, algunas ya no funcionan debido a que los médicos especialistas han ido renunciando ante la falta de medicamentos, insumos y recursos en general, por lo que se les deslinda de cualquier responsabilidad.Por otro lado, señaló que la temporada de lluvias prácticamente ya empezó y sin embargo, los techos no han sido impermeabilizados, lo que traerá consigo que más adelante hayan filtraciones, lo cual dañará todos los equipos al quedar expuestos a la a la humedad.Asimismo, dijo que ante la falta de aire acondicionado, la mayoría de los equipos, que necesitan estar en temperaturas bajas, se van a tronar por el intenso calor, incluyendo algunos que tienen costos superiores a los 30 millones de pesos.Agregó que este colapso del hospital Ciudad Salud inicio a raíz de la fusión del Instituto de Bienestar con el IMSS, y desde entonces, ha sido poca la atención que le han dado. EL ORBE/Nelson Bautista.