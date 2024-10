Piden Ampliación de Energía Eléctrica a la CFE

*Pobladores de la Colonia Juárez

Tapachula, Chiapas 25 de octubre del 2024.- Debido a que la colonia Juárez ha crecido en número de población y viviendas, algunos servicios básicos como es el suministro de energía eléctrica, ya no bastan, razón por la cual solicitan a Comisión Federal de Electricidad (CFE) que haga una ampliación en el servicio.

Valente de León Velázquez, presidente de dicha colonia, manifestó que, por el crecimiento de esa comunidad, algunas familias han tenido que instalar cables hasta por más de 200 metros, lo que origina una sobrecarga en los transformadores.

En entrevista con el rotativo El Orbe añadió que, como consecuencia de ello, hay “bajones” en el suministro eléctrico a cada rato, y se atribuye a la forma irregular en que están conectados a la red algunos vecinos, razón por la cual piden la intervención de CFE para regularizar esos servicios de manera armoniosa.

Asimismo, apuntó que de por sí, ya tiene años en que han solicitado a CFE la reposición y renovación de transformadores, porque ya no sirven, o simplemente porque ya no da la capacitación, sin embargo, no han tenido respuesta de parte de la paraestatal.

También se refirió a los recibos de energía eléctrica, los cuales, a su juicio, llegan con cantidades demasiado altas que muchos vecinos no pueden pagar, o si pagan, se quedan sin comer, por lo que pidió a CFE haga una revisión de ello.

Por otra parte, señaló que antes de que iniciara la temporada de lluvias, enviaron oficios a CFE para que procedieran al corte de ramas en los árboles, en virtud de que pegan con los cables de alta tensión. Sin embargo, no tomaron cartas en este asunto.

Agregó que no tiene caso llevar a la gente a plantarse frente a las oficinas de la CFE, por eso es mejor que los funcionarios de esa empresa lleguen a la colonia para que dialoguen sobre lo que prudentemente se puede hacer, y resolver estos problemas. EL ORBE/Nelson Bautista