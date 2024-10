Se Incrementa Cultura de Activación Física en la Población

*Para Mejora de la Salud.

Tapachula, Chiapas; 26 de Octubre del 2024.- La población ha incrementado la cultura de realizar actividad física con la finalidad de mejorar sus condiciones de salud y evitar enfermedades que genera el sedentarismo, dio a conocer en entrevista el Enlace Regional del Instituto del Deporte en el Soconusco, Víctor Hugo Escobar Degives.

Destacó que también es bueno inculcar en los niños y jóvenes la práctica de algún deporte, para que tomen conciencia que realizar una actividad física mejora la salud,ya no tanto por vanidad.

El funcionario reconoció que esta situación quedó muy marcada posterior a la pandemia generada por los brotes de Covid19,en donde todos aprendimos la importancia de tener una mejor condición física y de salud.

“No podría dar un dato específico de qué tanto se ha incrementado la cultura de realizar actividades físicas y deportivas, sin embargo, se ve un avance significativo. Incluso a inicios de cada año muchos hacemos la promesa de realizar actividades físicas, y las cumplimos”, comentó.

Seis de cada diez personas en la actualidad hacen actividades físicas, consideró, en donde incluso como Instituto del Deporte y como enlace regional, ven más actividades deportivas no solo en Tapachula, sino también en municipios de la región como Cacahoatán, Unión Juárez, Frontera Hidalgo, Suchiate, Mazatán y Huehuetán, en donde programan actividades todos los fines de semana.

Agregó que otro ejemplo de que ha crecido la conciencia entre la población de que tiene que hacer ejercicio, son las carreras que organizan en los diferentes municipios de la región, en donde antes, con 60 o 80 participantes se decía que era un éxito. Pero en la actualidad no bajan de 200 los participantes en las carreras atléticas. EL ORBE/ JC