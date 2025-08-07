Trabajamos Para Atender Rezago en el Basurero Municipal: Yamil Melgar

A Través de SEDURBE se Realizan las Adecuaciones Necesarias Para Solventar Observaciones de la PROFEPA

——

Se Mejora el Alumbrado, Rehabilitación de Caminos, Capacitación al Personal, Entre Otras Acciones

En el marco de una rueda de prensa, el alcalde Yamil Melgar aseveró que el Ayuntamiento de Tapachula trabaja con voluntad para atender el rezago en el basurero municipal, refrendado su compromiso con la protección del medio ambiente y los recursos naturales.



1 de 3

El Edil precisó que su administración trabaja en sinergia con las autoridades federales y estatales en la atención de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que aplicó un cierre parcial en el basurero municipal.Yamil Melgar expuso que las omisiones del pasado, generaron la problemática que está siendo atendida por su Gobierno, con el firme propósito de garantizar la protección de la ciudadanía y del medio ambiente.Al hacer uso de la palabra, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Mario Santizo Martínez, resaltó que con el respaldo de la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas y de la PROFEPA, se trabaja para atender la problemática del cierre parcial del basurero, haciendo las adecuaciones necesarias que permitan solventar las observaciones.Posteriormente, al dar los pormenores de los trabajos técnicos realizados, la subdirectora de Ecología Municipal, Alejandra Salomé Méndez, explicó que la administración del edil Yamil Melgar trabaja en la recuperación del sistema de tratamiento de lixiviados, mejoramiento del alumbrado, mantenimiento de caminos con maquinaria pesada, capacitación del personal, el cumplimiento de los permisos, entre otras problemáticas heredadas de administraciones pasadas, que dejaron de dar mantenimiento, cuidado y monitoreo al terreno que ocupa el basurero.Finalmente, el secretario de Protección Civil Municipal, Luis Demetrio Martínez López, resaltó que gracias al trabajo interinstitucional y en seguimiento al Plan de Contingencia, se mantiene un monitoreo constante en el sitio de disposición de los residuos sólidos, a fin de prevenir riesgos de incendios y otras situaciones.En la rueda de prensa participó el primer regidor, Juan Carlos D´Amiano Solís; el director de Ecología y Servicios Urbanos, Jesús Názar Núñez; la sexta regidora, Adriana Blas Solís; el encargado del basurero municipal, José Dolores Prado; la séptima regidora, Rosa Cortés Rueda; representantes de medios de comunicación, entre otros invitados. Boletín Oficial