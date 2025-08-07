jueves, agosto 7, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalInstalan en Tapachula el Centro de Atención “México te Abraza”
Local

Instalan en Tapachula el Centro de Atención “México te Abraza”

0
3

*Para Recibir a Connacionales Repatriados de EEUU.

Tapachula, Chiapas.- Dando seguimiento a lo instruido por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en relación con la atención prioritaria a mexicanas y mexicanos repatriados desde los Estados Unidos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar refrenda su compromiso de coadyuvar en la estrategia nacional para garantizar una atención digna, solidaria y humanitaria a quienes regresan al país.
En este marco, la Secretaría de la Frontera Sur, encabezada por María Amalia Toriello Elorza, a través de la Subsecretaría de Movilidad Humana, a cargo de Eduardo Antonio Castillejos, coordinó con autoridades federales la instalación del Centro de Atención “México te Abraza” en Tapachula.
Este esfuerzo interinstitucional se realiza en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como parte de la estrategia nacional para brindar atención integral a personas mexicanas repatriadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Tapachula es uno de los puntos estratégicos en el proceso de repatriación. Por ello, el centro busca ofrecer una atención integral y cálida a las y los connacionales que regresan desde Estados Unidos.
Los servicios que se brindarán en el Centro “México te Abraza” incluyen: atención médica y psicológica, asesoría y orientación jurídica, apoyo en trámites como afiliación al IMSS, CURP y actas de nacimiento y vinculación con programas de Bienestar y opciones de empleo.
El centro estará ubicado en la explanada del estacionamiento del Estadio Olímpico de Tapachula, y ofrecerá atención tres veces por semana, coincidiendo con los vuelos de repatriación que arriban a esta ciudad. Boletín Oficial

Instalan en Tapachula el Centro de Atención “México te Abraza”
Artículo anterior
El 70% de Árboles y Plantas Nativos del Soconusco se ha Ido Perdiendo
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina. Jueves 07 de agosto 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina:#LaMañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados...
Leer más

Celebraron con Orgullo

Al Instante staff - 0
En recientes ceremonias de clausuras escolares, padres y familiares se vieron muy felices y orgullos de sus pequeños que culminaron satisfactoriamente preescolar y...
Leer más

Joven se quita la vida en el fraccionamiento Los Coquitos, Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a Miércoles 6 de agosto de 2025.- Una tragedia se registró la tarde de este miércoles en el fraccionamiento Los Coquitos, ubicado en...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV