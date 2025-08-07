Instalan en Tapachula el Centro de Atención “México te Abraza”

*Para Recibir a Connacionales Repatriados de EEUU.

Tapachula, Chiapas.- Dando seguimiento a lo instruido por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en relación con la atención prioritaria a mexicanas y mexicanos repatriados desde los Estados Unidos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar refrenda su compromiso de coadyuvar en la estrategia nacional para garantizar una atención digna, solidaria y humanitaria a quienes regresan al país.

En este marco, la Secretaría de la Frontera Sur, encabezada por María Amalia Toriello Elorza, a través de la Subsecretaría de Movilidad Humana, a cargo de Eduardo Antonio Castillejos, coordinó con autoridades federales la instalación del Centro de Atención “México te Abraza” en Tapachula.

Este esfuerzo interinstitucional se realiza en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como parte de la estrategia nacional para brindar atención integral a personas mexicanas repatriadas.



La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Tapachula es uno de los puntos estratégicos en el proceso de repatriación. Por ello, el centro busca ofrecer una atención integral y cálida a las y los connacionales que regresan desde Estados Unidos.Los servicios que se brindarán en el Centro "México te Abraza" incluyen: atención médica y psicológica, asesoría y orientación jurídica, apoyo en trámites como afiliación al IMSS, CURP y actas de nacimiento y vinculación con programas de Bienestar y opciones de empleo.El centro estará ubicado en la explanada del estacionamiento del Estadio Olímpico de Tapachula, y ofrecerá atención tres veces por semana, coincidiendo con los vuelos de repatriación que arriban a esta ciudad.