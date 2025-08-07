jueves, agosto 7, 2025
Migrantes Continúan su Camino por la Costera

0
5

• Por la madrugada de este jueves 7 de agosto salieron de Huehutan, reanudando la caminata.

Huehuetan 7 de agosto 2025.- El grupo de 300 extranjeros que integran la caravana denominada «Éxodo de la Justicia» partieron del parque 5 de mayo y caminan por la carretera costera al municipio de Huixtla.

La caravana de migrantes que salió la mañana del miércoles del municipio de Tapachula. Inicio su travesía a las 4:30 horas de esta madrugada con el objetivo de alcanzar el municipio de Huixtla y culminar en la ciudad de México.


El contingente integrado por migrantes de Cuba, Venezuela, Honduras, Haití, y de Centroamérica, caminan personas mayores de la tercera edad, familias, niños, niñas y mujeres embarazadas, que permanecieron por meses, incluso años varados en Tapachula en espera de una resolución positiva de sus trámites de solicitud de una visa humanitaria o permanente en la Comar o en el INM.

Esto orillo a los migrantes organizados en una caravana salir de Tapachula en busca de mejores oportunidades. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

