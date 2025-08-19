Casas de Empeño Esperan un Repunte en sus Operaciones

*Ante el Reinicio de Clases.

Tapachula, Chiapas 18 de Agosto del 2025.- La semana pasada se tuvo un bajón en las actividades y en las operaciones en el comercio del centro de la ciudad de Tapachula, debido a la incertidumbre que generó el desabasto de combustible.

Por lo que, en la presente semana, diferentes giros comerciales esperan un repunte económico, en vísperas del regreso a clases.

Entre ellos se encuentran las casas de empeño, en donde Miguel Ángel Ruiz, subgerente de la casa de empeño Prestamil, dio a conocer en entrevista que en esta temporada del año esperan un 30% en el incremento de sus operaciones.



Sobre todo, porque las familias se empiezan a preocupar por las compras de útiles, escolares, uniformes y zapatos, entre otras cosas que necesitarán los estudiantes de los diferentes niveles educativos.Recordó que la semana pasada fue difícil, debido a la incertidumbre que generó entre la población el desabasto de combustible. Lo cual provocó que sus operaciones bajaran de un 60 a un 70% aproximadamente.Es por eso que les genera mucha expectativa el próximo regreso a clases, en donde los padres de familia buscan obtener por sus prendas ya sea empeño de joyas, aparatos electrónicos o línea blanca un promedio de 2 mil a 2 mil 500 pesos.Comentó que el movimiento en las operaciones en las casas de empeño inicia en la presente semana hasta el inicio de clases, el próximo 1º de septiembre. EL ORBE/ JC.