Jubilados de PEMEX Suspenden Toma de Instalaciones de la TAD en Puerto Chiapas

Dan Prórroga Hasta Septiembre a la Paraestatal Para que Liquide Adeudo en Servicios de Salud

Se Había Acordado Regularizar la Situación el Fin de Semana, Pero no se Cumplió

Tapachula, Chiapas; 18 de Agosto de 2025.- Jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgaron una nueva prórroga a la empresa luego de que esta solo abonara un 12% de la deuda total con la clínica Santa Fe, situación que mantiene restringida la atención médica especializada para cientos de extrabajadores.

La semana pasada, los inconformes habían bloqueado durante cuatro días el Centro de Almacenamiento y Reparto (TAD) en Puerto Madero, generando un desabasto de combustible en la región. Aunque advirtieron con retomar la protesta este lunes, decidieron aplazarla hasta los primeros días de septiembre con la esperanza de que Pemex liquide el adeudo.



Johnson de los Santos González, portavoz del grupo de jubilados, explicó que el pago parcial solo permite acceso limitado a servicios médicos como medicina general, interna, urgencias y medicamentos básicos. “No hay tratamientos ni medicamentos para enfermedades crónicas como la diabetes o hipertensión, o alguna otra especialidad”, denunció.Según De los Santos González, el compromiso de pago total fue hecho por Christopher Valenzuela Ponce, subdirector de Capital Humano de Pemex, a través de una videollamada. Sin embargo, hasta ahora, la empresa no ha cumplido.«Ofrecemos disculpas a la ciudadanía por las afectaciones pasadas, pero esto es consecuencia de la falta de responsabilidad de Pemex. Nosotros quizá causamos un 10% del problema, el otro 90% fue por la falta de pipas, derivada del incumplimiento de la empresa», declaró.Los jubilados señalaron que mantendrán vigilancia y continuarán las gestiones por escrito, dejando claro que reanudarán las protestas si no hay respuesta concreta a finales de septiembre. EL ORBE/Nelson Bautista