Con Obra de Alumbrado Público Garantizamos la Seguridad de los Tapachultecos: Yamil Melgar

El Edil Constató la Calidad de los Materiales y Procedimientos Aplicados en Esta Obra

——-

Afirmó que se Garantiza la Seguridad de la Población, Promoviendo el Uso de Energías Limpias

——-

El Nuevo Sistema Funcionará Mediante Energía Solar, Permitiendo Reducir Significativamente los Costos de Operación y Mantenimiento

*EL ALCALDE SUPERVISÓ LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA-VIVA MÉXICO.

Con voluntad para transformar la calidad de vida de las familias tapachultecas, el presidente municipal Yamil Melgar, supervisó los avances en la construcción del nuevo sistema de alumbrado público sobre la carretera Arriaga – Tapachula, en el tramo que comprende del Hospital General Nueva Frontera a la entrada de Viva México.



1 de 4

Durante el recorrido, el Edil constató la calidad de los materiales y procedimientos aplicados en esta obra que contempla la instalación de 414 luminarias solares de 120 watts, 147 postes de nueve metros de altura, 162 luminarias de 100 watts, 53 postes de ocho metros y 107 bases de concreto, que representan un paso importante para garantizar la seguridad y promover el uso de energías limpias en la ciudad.“A la par de los trabajos de infraestructura urbana, supervisamos la construcción del sistema de alumbrado público solar en este boulevard de acceso a Tapachula, una obra que marcará la diferencia en seguridad y eficiencia de iluminación”, expresó el Alcalde.Acompañado por el secretario de Obras Públicas, William Penagos Caballero, el Edil subrayó que con el respaldo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, el nuevo sistema funcionará de manera autónoma mediante energía solar, lo que permitirá una reducción significativa en los costos de operación y mantenimiento, además de garantizar mayor eficiencia energética y sustentabilidad.“Estamos cumpliendo el compromiso de iluminar más circuitos viales de Tapachula, con estas acciones se benefician directamente cientos de familias de colonias como San Agustín, Nueva 18 de Octubre, El Alazán, Santa Isabel, Framboyanes, entre otras que diariamente utilizan este boulevard”, destacó.Para concluir, Yamil Melgar precisó que el nuevo sistema de alumbrado no solo mejora la seguridad vehicular y peatonal durante la noche, sino que también fortalece la tranquilidad de los ciudadanos y contribuye a la modernización e imagen urbana del principal acceso a la ciudad. Boletín Oficial