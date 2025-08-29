viernes, agosto 29, 2025
Cetis 85 Logra Reducir la Deserción Escolar Gracias a Enfoque Integral

Tapachula, Chiapas, 28 de agosto de 2025.– Con una deserción escolar de apenas el 1.5%, el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) 85 se consolida como un referente educativo en la región. Así lo informó su directora, Claudia Pérez Bravo, durante la presentación de su informe anual.
El logro, señaló Pérez, es resultado de un trabajo coordinado entre docentes, alumnos y tutores. Subrayó que el acompañamiento familiar ha sido decisivo, ya que permite detectar a tiempo factores de riesgo como problemas económicos o situaciones personales que afectan el desempeño académico.
“Los tutores fungen como enlace vital entre el hogar y la escuela. Esta cercanía facilita intervenciones oportunas y efectivas”, explicó.
La mejora de infraestructura también ha sido clave. En el último año, la institución construyó un edificio con ocho aulas y una nave de mantenimiento, además de habilitar nuevas áreas para el personal docente, lo que ha fortalecido el entorno escolar.
A la par, se han puesto en marcha programas de desarrollo integral, como Constrúyete Prof y talleres de habilidades socioemocionales, que buscan fortalecer no solo la formación técnica, sino también el bienestar emocional de los estudiantes.
Pese a estos avances, la directora reconoció desafíos persistentes, como el uso excesivo de dispositivos electrónicos y la presión económica que obliga a algunos jóvenes a dejar sus estudios para trabajar. “Debemos reforzar la alianza entre padres y maestros para que los estudiantes valoren su educación y se mantengan en las aulas”, enfatizó.
Gracias a este enfoque integral, el Cetis 85 no solo ha mejorado sus indicadores, sino que se proyecta como un modelo educativo en el nivel medio superior técnico. EL ORBE/Nelson Bautista

Cetis 85 Logra Reducir la Deserción Escolar Gracias a Enfoque Integral
