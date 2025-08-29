viernes, agosto 29, 2025
Inicio del Ciclo Escolar Reactiva la Economía de Comerciantes en el Mercado San Juan

*Ventas han Aumentado un 50%.

Tapachula, Chiapas, 28 de agosto de 2025. – Aunque el regreso a clases representa un fuerte gasto para las familias, con la compra de libros, útiles, uniformes y otros insumos escolares, también se ha convertido en un respiro económico para comerciantes locales, especialmente en el rubro del calzado escolar.
En el Mercado San Juan, uno de los puntos comerciales más tradicionales de Tapachula, las ventas de calzado han registrado un repunte significativo, alcanzando un 50% más en comparación con semanas anteriores.

María Angélica WonG Soto, propietaria de la «Zapatería Hermanitas Wong» se mostró optimista ante el movimiento comercial generado por el ciclo escolar 2025.
La venta ha subido a un 50%, y les invitamos a todos los ciudadanos, así como a nuestros hermanos centroamericanos, a visitar el mercado San Juan. Aquí los esperamos con las puertas abiertas.
Destacó que en los últimos días se ha incrementado notablemente la afluencia de clientes provenientes de diferentes colonias, quienes acuden en busca de opciones accesibles para equipar a sus hijos.
En su local se pueden encontrar desde zapatos colegiales hasta tenis y sandalias, con una amplia variedad de modelos, colores y precios.
Tenemos colegiales desde 150 hasta 200 pesos, dependiendo del material y la marca. Afortunadamente, los precios se han mantenido estables desde enero, sin aumentos, señaló.
El gremio de comerciantes del mercado se muestra esperanzado por este repunte económico y hace un llamado a la población para que continúe apoyando el comercio local. EL ORBE/Nelson Bautista

