viernes, agosto 29, 2025
Gran Porcentaje de Padres de Familia No Podrán Cumplir con Compras Para el Regreso a Clases

Tapachula, Chiapas; 28 de Agosto del 2025.- Para el próximo regreso a clases el próximo 1º de septiembre, el 60% de los padres de familia no podrá cumplir con las compras para el regreso a clases, ya que la economía esta contraída, no hay circulante, por lo que es necesario que los comités de cada institución educativa valoren dar prórrogas para cumplir con todas las necesidades.
Lo anterior se desprende de la entrevista con el integrante de la Asociación Local de Padres de Familia en Tapachula, José Antonio Chol Ruiz, quien explicó que la lista de compras está muy abultada.

Los jefes de familia tienen que comprar uniformes, zapatos, útiles escolares, pago de inscripciones, cooperaciones “voluntarias”, etcétera.
“Realmente ha bajado la entrada de circulante, lo aceptemos o no, es la cuestión de los migrantes que venían a dejar dinero. Tanto en cuestión de renta, hospedaje, alimentación, había movimiento. Ahora realmente, con esta cuestión de que hasta los persiguen, ha bajado mucho el movimiento de circulante de dinero aquí en Tapachula, y realmente los papás que tenían un pequeño empleo, han sido despedidos, porque realmente no hay empleo”, explicó.
El también dirigente social reconoció que las remesas que mandaban los migrantes mexicanos a nuestro país, también es un factor que se está resintiendo.
Calificó la situación de “crítica”, y eso ha provocado que las familias estén en este momento buscando los recursos económicos para poder cumplir con el regreso a clases, por lo deberán acudir a las casas de empeño.
Por eso, en las primeras reuniones de los Comités de Padres de Familia en las diversas escuelas de la región, es importante hacer el planteamiento de dar prórrogas para cumplir con todos los requerimientos, porque de otra manera no se podrá cumplir con lo que se necesita. EL ORBE/ JC.

