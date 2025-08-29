viernes, agosto 29, 2025
Unidad, Transparencia y Honestidad con Eduardo Ramírez: Yamil Melgar

Suma de Esfuerzos Entre Gobierno Estatal y Municipal Transforman la Imagen de la Ciudad
En Tapachula se Nota el Respaldo del Gobernador

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, destacó que el trabajo realizado en unidad, transparencia y con visión productiva junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, está generando bienestar y resultados concretos para las familias tapachultecas.
Un ejemplo de ello es el proyecto de luminarias, mediante el cual el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento sumaron esfuerzos al aportar cada uno el 50% de la inversión, logrando instalar más de 2,800 nuevas luminarias de alta luminosidad con garantía de 10 años, que transformarán la seguridad y la imagen de la ciudad.

El alcalde reconoció al gobernador Eduardo Ramírez como un mandatario cercano a la gente, que ha visitado en múltiples ocasiones Tapachula para constatar de primera mano las necesidades de la sociedad y dar respuesta con obras y acciones de gran impacto.
“Hoy más que nunca Tapachula se siente respaldada por el gobierno del estado. La presencia constante del gobernador en nuestra tierra es una muestra clara de que siempre se mantendrá cerca de la sociedad tapachulteca, caminando de la mano con su gente”, subrayó Yamil Melgar.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Tapachula reafirman su compromiso de seguir trabajando juntos, con unidad y honestidad, para consolidar un municipio más seguro, moderno y con mejores servicios para todos. Boletín Oficial

