Con Obras Integrales, Fortalecemos la Conectividad de Tapachula: Yamil Melgar

*Inaugura Calles en la Colonia 5 de Febrero.

El alcalde Yamil Melgar continúa la inauguración de obras de pavimentación integral en diversos sectores de la Ciudad, cumpliendo su compromiso de modernizar la infraestructura urbana, fortalecer la conectividad vial y elevar la calidad de vida de las familias de nuestro municipio.

Junto a la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero y sus hijas María Emilia y María Paula, el Edil inauguró la pavimentación integral de las calles 10ª Avenida Norte, 31ª Calle Poniente y 33ª Calle Poniente de la colonia 5 de Febrero, que se traducen en mejores condiciones de movilidad y seguridad para peatones y automovilistas.



“Seguiremos entregando calles dignas y alumbrado eficiente, quiero que los tapachultecos tengan la certeza de que hoy cuentan con un presidente municipal con solvencia moral, enfocado exclusivamente en servirles, sin distractores, con orden, transparencia y resultados”, subrayó.Yamil Melgar reafirmó su compromiso de seguir invirtiendo en obras de infraestructura vial, en seguimiento a las políticas públicas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez.Al dar a conocer la ficha técnica, el secretario de Obras Públicas, William Penagos Caballero, informó que se construyeron 6,426 metros cuadrados de pavimento y 616 metros lineales (equivalentes a seis cuadras), se edificaron guarniciones con concreto hidráulico, se rehabilitaron la red de drenaje sanitario y descargas sanitarias, la red de agua entubada con tomas domiciliarias, además de la instalación de 34 postes con luminarias de 100 watts y la ejecución de alcantarillado pluvial con una boca de tormenta para prevenir encharcamientos.Finalmente, en representación de los habitantes el señor Julio Ortiz reconoció el trabajo del Ayuntamiento y afirmó que el alcalde Yamil Melgar “responde con hechos a la confianza de los ciudadanos”, al entregar obras de calidad que mejoran la vida cotidiana de las familias de la colonia 5 de Febrero. Boletín Oficial