Recolectores de Basura Protestan por Reubicación de Centro de Acopio

Tapachula, Chiapas; 1 de Septiembre de 2025.- Cientos de recolectores de basura en triciclo se manifestaron este lunes en el fraccionamiento Las Palmas, en protesta por la reubicación del centro de acopio de desechos sólidos ubicado en las inmediaciones de la Unidad Administrativa, al sur de la Ciudad.

Los inconformes denunciaron el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Municipal, lo que, según los inconformes, ha provocado una grave acumulación de residuos y obstaculizado su trabajo.



Los trabajadores, que durante seis años han operado en este punto, aseguran que el conflicto inició cuando la administración municipal actual dejó de enviar los camiones recolectores destinados al traslado de los desechos.A su decir, esta omisión viola una minuta firmada previamente, donde las autoridades se comprometieron a proporcionar las unidades necesarias para el servicio.José López Ocaña, uno de los manifestantes, explicó que el convenio establecía el apoyo logístico del municipio, pero hasta ahora no se ha cumplido.Por su parte, Rubén Francisco Ochoa de Acuña señaló que, a pesar de pagar una cuota mensual de entre 150 y 250 Pesos, no reciben el respaldo prometido, lo que los obliga a dejar los residuos directamente en la vía pública, generando molestias entre los vecinos.Los recolectores de desechos, destacaron que su labor es esencial, ya que recolectan basura en colonias y zonas donde los camiones municipales recolectores de basura no tienen acceso.Además, subrayaron que de cada trabajador dependen económicamente al menos diez personas, por lo que la falta de apoyo repercute en numerosas familias.Los manifestantes responsabilizaron directamente a Mario Santizo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), por no respetar los compromisos establecidos.Finalmente, advirtieron que si se les obliga a trasladarse a otros centros de acopio como los ubicados en “5 de Mayo”, Laureles o “San Juan”, estos se verían rebasados, ya que actualmente no tienen la capacidad para manejar mayores volúmenes de basura.Por ello, solicitaron permanecer en el sitio actual como medida para garantizar la continuidad de sus actividades sin generar conflictos mayores.Después de protestar en el centro de acopio, ubicado en las inmediaciones de la Unidad Administrativa, al sur de la Ciudad, los manifestantes se trasladaron al Palacio Municipal en donde solicitaron dialogar con las autoridades locales.Para evitar posibles disturbios, acudieron al lugar decenas de elementos de la Policía Estatal del Pueblo y Municipal quienes permanecieron de guardia en la explanada interna del Palacio Municipal de Tapachula.Horas más tarde, los manifestantes fueron atendidos por el secretario de Gobierno Municipal, Mario Orozco Mendoza, y el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Mario Santizocon quienes acordaron que, de manera provisional, los recolectores tirarán los desechos en el centro de acopio Los Laureles.Mientras, los tricicleros buscarán un predio adecuado para poder tirar sus desechos, en donde contarán con el apoyo de las autoridades locales para el acondicionamiento. EL ORBE/Nelson Bautista