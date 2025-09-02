martes, septiembre 2, 2025
Infraestructura Obsoleta de Telmex da Mala Imagen en el Sendero Peatonal

*Además de que el Servicio es Deficiente: Usuarios.

Tapachula, Chiapas; 1 de Septiembre del 2025.- El cableado aéreo que instala la empresa Teléfonos de México para dar servicio a sus nuevos clientes en el Centro, como el Sendero Peatonal, afean la Ciudad, cuando dichas líneas que hoy están instalando en fachadas y postes deberían de ser subterráneas.
Lo anterior se desprende de la entrevista con Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, Director de Vuela Agencia de Viajes y empresario turístico del Centro Histórico de Tapachula, quien recordó que en el 2014, la obra del Sendero Peatonal le vino a dar una nueva imagen urbana a esta zona.

Todas las instalaciones que hicieron en aquel entonces fueron subterráneas, dando un aspecto más moderno y funcional a esta zona de la Ciudad.
Desgraciadamente -dijo- Alfredo Gálvez, Teléfonos de México de un tiempo a la fecha está instalando cableado aéreo, lo cual afea la zona.
“Cuando el sendero peatonal se construyó en el año 2014, entre la sexta y la central norte, todas las instalaciones quedaron subterráneas. Hablo de Comisión, hablo de Cable y de Telmex. Sin embargo, al paso de los años, Telmex empezó en el Sendero a tirar cableado al aire, por arriba, su fibra óptica, para ir dando el servicio a quien iba contratando, desde el 2014”, comentó.
Debido a esa situación apuntó, que hoy quienes caminan por el Sendero pueden ver una maraña impresionante de cables. Incluso, consideró que están metiendo de 10 a 20 cables al mes en la zona, cable de fibra óptica.
Esta situación es responsabilidad directa de Telmex, incluso, el robo de cables que ha sufrido dicha empresa la hacen personas que saben en dónde cortar.
El empresario manifestó tener entendido que sobre este tema ya trabaja el Gobierno Municipal también para decirle a Teléfonos de México de que existe un Bando Municipal, y debe respetarlo. EL ORBE/ JC

