martes, septiembre 2, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalVecinos de Palmeiras Piden Ser Tomados en Cuenta en Programa de...
Local

Vecinos de Palmeiras Piden Ser Tomados en Cuenta en Programa de Reparación de Calles

0
9

*Las Vialidades se Encuentran Intransitables.

Tapachula, Chiapas, 1 de septiembre de 2025.- Vecinos de la colonia Palmeiras, solicitaron a las autoridades municipales de Tapachula ser tomados en cuenta en el programa de reparación de vialidades, ya que cuentan con calles intransitables.
Román Ruiz López, representante vecinal, solicitó la presencia de las cámaras de rotativo EL ORBE, para dar a conocer las condiciones en que viven, en donde hay un camino abandonado desde hace más de seis años, y se ha convertido en una calle intransitable que afecta gravemente la movilidad de niños, adultos mayores y trabajadores.

Con la temporada de lluvias, la calle parece un río. Es imposible caminar sin quedar empapado o embarrado de lodo, declaró.
La situación se vuelve aún más crítica con el inminente regreso a clases. Padres de familia temen por la seguridad de los menores, quienes deben cruzar diariamente esta vía de comunicación para llegar a sus escuelas.
Además, los servicios básicos también han sido severamente afectados. La basura no se recoge porque los camiones no pueden entrar, los taxis no quieren pasar y los comerciantes dejaron de venir, añadió.
A pesar de múltiples gestiones ante administraciones anteriores, los residentes aseguran no haber recibido respuesta ni compromisos concretos para resolver el problema.
Los colonos recalcan que la pavimentación no es un lujo, sino una necesidad urgente que impacta directamente en la salud, seguridad y economía de las familias. EL ORBE/Nelson Bautista

Artículo anterior
Migrante Denuncia Condicionamiento en la COMAR Para Trámites de Refugio
Artículo siguiente
Infraestructura Obsoleta de Telmex da Mala Imagen en el Sendero Peatonal
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Asiste Eduardo Ramírez a la Sesión Solemne de instalación de la nueva SCJN

Al Instante staff - 0
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la Sesión Solemne de instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde...
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Martes 02 de septiembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina:#LaMañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados...
Leer más

Eduardo Ramírez Asistió al Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
*Reconoció los Grandes Proyectos que se Impulsan Para Chiapas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional, subrayando...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV