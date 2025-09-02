Vecinos de Palmeiras Piden Ser Tomados en Cuenta en Programa de Reparación de Calles

*Las Vialidades se Encuentran Intransitables.

Tapachula, Chiapas, 1 de septiembre de 2025.- Vecinos de la colonia Palmeiras, solicitaron a las autoridades municipales de Tapachula ser tomados en cuenta en el programa de reparación de vialidades, ya que cuentan con calles intransitables.

Román Ruiz López, representante vecinal, solicitó la presencia de las cámaras de rotativo EL ORBE, para dar a conocer las condiciones en que viven, en donde hay un camino abandonado desde hace más de seis años, y se ha convertido en una calle intransitable que afecta gravemente la movilidad de niños, adultos mayores y trabajadores.



1 de 3

Con la temporada de lluvias, la calle parece un río. Es imposible caminar sin quedar empapado o embarrado de lodo, declaró.La situación se vuelve aún más crítica con el inminente regreso a clases. Padres de familia temen por la seguridad de los menores, quienes deben cruzar diariamente esta vía de comunicación para llegar a sus escuelas.Además, los servicios básicos también han sido severamente afectados. La basura no se recoge porque los camiones no pueden entrar, los taxis no quieren pasar y los comerciantes dejaron de venir, añadió.A pesar de múltiples gestiones ante administraciones anteriores, los residentes aseguran no haber recibido respuesta ni compromisos concretos para resolver el problema.Los colonos recalcan que la pavimentación no es un lujo, sino una necesidad urgente que impacta directamente en la salud, seguridad y economía de las familias. EL ORBE/Nelson Bautista