Migrante Denuncia Condicionamiento en la COMAR Para Trámites de Refugio

*Asegura que Quiere Regresarse a su País.

Tapachula, Chiapas; 1 de Septiembre del 2025.- Personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), sigue siendo denunciado por presuntos actos de corrupción, por parte de la comunidad migrante varada en esta región de la frontera sur de México.

Sin embargo, hay casos en donde han llegado a los extremos, no solo presunto personal de la dependencia, sino supuestos tramitadores que trabajan en contubernio con algunas autoridades migratorias.

Según la denuncia del migrante haitiano, Jeff O’neell, presuntamente le están pidiendo que sea homosexual para que le puedan tramitar su residencia permanente en nuestro país.



“El problema que yo tengo aquí en COMAR, que no me está ayudando en nada. Ya tengo como 2 años aquí, yo quiero mi residencia. Lo que me dicen ahí, es que si yo quiero tener mi residencia, tiene que ser homosexual. Yo no hablo muy bien, pero más o menos la gente me entiende, que me dice, que tengo que tener mi CURP, que tiene que pagar, que me dice, tiene que pagar más o menos 20 mil pesos para tener residencia, pero en la puerta dice que la residencia es gratis”, comentó.Lo curioso dijo es que tiene conocidos, de su mismo país, que apenas llegaron hace dos meses a Tapachula y ya cuentan con su residencia.Ante la difícil situación que vive en esta región fronteriza, Jeff O’neell manifestó que quiere regresar a su país de origen,pues actualmente está durmiendo en la calle y pasando calamidad, y para poder alimentarse tiene que pedir limosna, así como es un problema para poder hacer sus necesidades fisiológicas y poder bañarse.Aseguró que entró a México en busca de una vida mejor, sin embargo, las autoridades no le ayudan en nada.Cuestionado sobre si alguna Organización No Gubernamental lo ha ayudado para poder regularización su situación migratoria en territorio nacional, reconoció que no. Nadie le ha podido ayudar, por eso lo único que quiere es regresar a su país. EL ORBE/ Mesa de Redacción