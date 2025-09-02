Migrante Denuncia Condicionamiento en la COMAR Para Trámites de Refugio

*Asegura que Quiere Regresarse a su País.
Tapachula, Chiapas; 1 de Septiembre del 2025.- Personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), sigue siendo denunciado por presuntos actos de corrupción, por parte de la comunidad migrante varada en esta región de la frontera sur de México.
Sin embargo, hay casos en donde han llegado a los extremos, no solo presunto personal de la dependencia, sino supuestos tramitadores que trabajan en contubernio con algunas autoridades migratorias.
Según la denuncia del migrante haitiano, Jeff O’neell, presuntamente le están pidiendo que sea homosexual para que le puedan tramitar su residencia permanente en nuestro país.
Lo curioso dijo es que tiene conocidos, de su mismo país, que apenas llegaron hace dos meses a Tapachula y ya cuentan con su residencia.
Ante la difícil situación que vive en esta región fronteriza, Jeff O’neell manifestó que quiere regresar a su país de origen,pues actualmente está durmiendo en la calle y pasando calamidad, y para poder alimentarse tiene que pedir limosna, así como es un problema para poder hacer sus necesidades fisiológicas y poder bañarse.
Aseguró que entró a México en busca de una vida mejor, sin embargo, las autoridades no le ayudan en nada.
Cuestionado sobre si alguna Organización No Gubernamental lo ha ayudado para poder regularización su situación migratoria en territorio nacional, reconoció que no. Nadie le ha podido ayudar, por eso lo único que quiere es regresar a su país. EL ORBE/ Mesa de Redacción