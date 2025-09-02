martes, septiembre 2, 2025
Necesario Planificar una Estratégica Efectiva Para la Retención de Agua

*Ante el Proyecto del Polo de Desarrollo.

Tapachula, Chiapas; 1 de Septiembre del 2025.- El manejo del uso sustentable del agua, requiere de una planeación estratégica para la retención de agua de lluvia, porque los mantos freáticos están sobreexplotados en la región, advirtió el Profesor e Investigador de la UNACH, Vicente Castro Castro.
Destacó que, con la llegada de proyectos de gran envergadura, como los polos de desarrollo en Tapachula, atraerá el establecimiento de diversas empresas, las cuales van a requerir agua. Y el manto freático de la región está sobreexplotado, insistió.
Por lo que reiteró importante impulsar proyectos de almacenamientode agua para la población.

“Nosotros, en el ámbito que hemos estado analizando agua, biodiversidad, cambio climático, indudablemente tenemos una situación crítica, una situación de crisis muy próxima. Y te hablo quizás de unos 10, 15 años, esta crisis que ya vivimos, se va a intensificar fuertemente. No hay un solo río que esté limpio, todos los ríos tienen un nivel de contaminación”, comentó.
El investigador recordó que hay un problema de abastecimiento de agua para la agricultura, incluso tuvo conocimiento de varios productores que buscan, precisamente ante la crisis climática del agua, que les autoricen pozos para poder regar, pero resulta que como el manto freático está sobreexplotado, no hay autorización para hacer pozos.
Ante ese escenario, consideró contradictorio autorizar pozos a empresas que vendrán a establecer a esta región, pero no a los agricultores.
Por eso es necesaria una planeación estratégica en el uso de agua, y poder captar agua de lluvia para almacenamiento. EL ORBE/ JC

