sábado, septiembre 13, 2025
Mercados de Tapachula Afectados por Falta de Estacionamiento y Comercio Ambulante

*No Pueden Competir Contra Supermercados y Centros Comerciales.

Tapachula, Chiapas 12 de Septiembre del 2025.- Los comerciantes de los diferentes centros de abasto en Tapachula se encuentran en desventaja competitiva, haciendo un comparativo con las grandes plaza comerciales en donde hay tiendas departamentales trans nacionales, manifestó en entrevista el activista de organización de izquierda, José Antonio Chol Ruiz.

Explicó que en los mercados a diario se vive la problemática de falta de estacionamiento, el congestionamiento vial y sobre todo la problemática del comercio informal que lamentablemente se ha venido apoderando de calles y banquetas en los alrededores de los centros de abasto tradicionales, de donde dependen económicamente cientos de familias.
Ante ese escenario considero necesario empezar a trabajar en un reordenamiento, sobre todo en el denominado centro histórico de la localidad.
Denunció que hay espacios en donde ya es imposible caminar por las banquetas; por lo que los peatones tienen que caminar sobre el las calles, exponiéndose a ser atropellados.
Sobre esta problemática dijo, que hay líderes del comercio informal, que han establecido un sistema de venta de espacios públicos.
Destacó que existe un contubernio entre los líderes del ambulantaje y las autoridades locales. A pesar de que el gobierno tiene la responsabilidad de regular el uso del espacio público, la presencia de ambulantes se ha mantenido sin control, mientras que otras situaciones como el mal estacionamiento de vehículos son rápidamente sancionadas.
Si un coche está mal estacionado, inmediatamente lo multan; pero con los ambulantes, no pasa nada, criticó.
La situación no solo afecta a los peatones, sino también a los negocios formales. Los comerciantes establecidos tienen sus accesos bloqueados, lo que les impide atraer clientes, mientras que los mercados municipales se encuentran vacíos, ya que toda la actividad comercial se ha trasladado a las calles.
Finalmente, el activista hizo un llamado urgente a las autoridades competentes, para que se tomen las medidas necesarias. EL ORBE/ Mesa de Redacción

