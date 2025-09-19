Locatarios Llaman a Reactivar la Economía del Mercado San Juan

Urge un Proyecto Integral Para Liberar Espacios de Estacionamiento, Reordenar al Comercio Informal y Reasignar Locales Cerrados

Exhortan a las Autoridades a Atender las Necesidades del Centro de Abasto

Tapachula, Chiapas 18 de Septiembre del 2025.- Para poder reactivar la economía del mercado San Juan, el centro de abastos más grandes de Tapachula y la región del Soconusco, es necesario impulsar un proyecto integral, para dar atención a los diferentes problemas que se tienen. Pero para eso tiene que haber voluntad institucional, dio a conocer en entrevista la Licenciada, Angélica Bond Mayor representante de locatarios de dicho centro comercial.

Destacó que la falta de cajones de estacionamiento, es una problemática añeja, que se debe de atender, porque prácticamente les está afectando a todos los comerciantes, los consumidores y los posibles clientes no tienen en donde dejar sus vehículos.



Reconoció que la problemática es muy compleja, porque existe la invasión de muchos espacios. Es por eso que insistió en la necesidad de impulsar “un proyecto integral”, en donde participan autoridades locales, estatales y federales, con capacidad de resolución.“Nosotros necesitamos que las autoridades nos integren a un proyecto de humanismo, de seguridad y orden”, comentó.En cuanto a decenas de locales vacíos, manifestó que lamentablemente ha habido autoridades que han permitido esta situación. Porque dichos espacios tienen dueño, se podría decir que están ocupados, pero en su momento se les permitió bajar a realizar vendimia en la parte baja del mercado.Angélica Bond agregó que es importante que el mercado San Juan, sea tomado en cuenta también como parte del proyecto de desarrollo para Tapachula, sobre todo por la inversión que se espera para Puerto Chiapas, con los polos de desarrollo. Así como necesitan ser integrados a proyectos de turismo, para recibir la visita de turistas nacionales y extranjeros. EL ORBE/ Mesa de Redacción.