Colapsa Nuevamente la Red de Drenaje en la Colonia Procasa

*Calles se Llenan de Aguas Negras.

Tapachula, Chiapas 18 de Septiembre del 2025.- Una vez más, aguas negras corren por las calles de la colonia Procasa, ubicada al sur poniente de la ciudad de Tapachula, debido a que el drenaje colapsa contantemente, generando una gran contaminación que afecta cientos de familias que viven en este sector de la ciudad.

Doña Magnolia “N” habitante de esta colonia, manifestó que el desperfecto se encuentra en Avenida Seguridad Pública, entre calle Margaritas y Callejón Escolar, en donde los vecinos del lugar ya no aguantan los fétidos olores que brotan de dichas aguas negras de manera recurrente.



Dicha vialidad por donde escurren las aguas negras, es paso obligado para decenas de niño estudiantes de kínder y primeria en esta colonia, quienes se ensucian con las aguas pestilentes.Manifestó que ya reportaron el desperfecto en las oficinas de COAPATAP, pero aun no han tenido respuesta. Ya que no es la primera vez que se suscita esta situación.“Se necesita que de verdad se repare esta enorme fuga de aguas negras. Porque a la hora de tomar nuestros alimentos a medio día no se puede, ya que hay olores insoportables, nauseabundos”, comentó.Apuntó que cuando fue la pavimentación de la obra con adoquinado mixto, se alegraron, porque también se hizo la obra de introducción de drenaje. Desafortunadamente esta quedó mal desde un inicio, porque frecuentemente reportan la problemática a COAPATAP, y la reparan, pero solo tarda unos días y de nueva cuenta brota aguas negras de los registros.Hoy están sufriendo constantemente la contaminación, porque el agua de desechos corre toda la avenida antes mencionada, afectando a la población en general.Agregó que por ello piden el apoyo de las autoridades competentes, para que, de una vez por todas, den solución a la problemática. EL ORBE/ Mesa de Redacción.