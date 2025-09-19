viernes, septiembre 19, 2025
Reconocen Trayectoria de Abogada Tapachulteca en la Administración de Justicia

Tapachula, Chiapas.- La Asociación de Abogados del Sureste de Chiapas, encabezada por su presidente Alejandro de Jesús López Cabrera, junto con el secretario Alberto Elidio Jiménez López, la tesorera Beatriz del Socorro Fernández González, el coordinador Arnulfo Alfredo Tirado Ortega; así como el fundador y consejero, Doctor Alejandro Aceituno Campos, fue invitada por el abogado José Manuel Blanco Urbina, vicepresidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), a participar en la entrega de reconocimientos en materia de Administración de Justicia.

En esta ocasión, la distinción correspondió a la abogada Patricia Colmenares Álvarez, integrante del Colegio de Abogados de Tapachula, por su destacada trayectoria profesional.
El reconocimiento sería entregado el pasado 12 de julio; sin embargo, por motivos de falta de coordinación, la abogada no pudo presentarse a recibirlo personalmente durante la ceremonia celebrada en San Cristóbal de las Casas.
La Asociación de Abogados del Sureste de Chiapas reiteró su respaldo y respeto al Colegio de Abogados de Tapachula, y reconoció la valiosa labor que su agremiada Patricia Colmenares Álvarez ha desempeñado en favor de la justicia en la región. EL ORBE / LA REDACCION

