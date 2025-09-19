Tablajeros se Capacitan en Manejo Higiénico de Alimentos

*Entregarán Constancias a Los participantes por Parte de DEPRIS.

Tapachula, Chiapas; 18 de Septiembre de 2025.- Por primera vez en la historia del Mercado “San Juan”, un total de 53 locatarios dedicados a la venta de carne de res y cerdo participaron en una capacitación especializada sobre el manejo higiénico de alimentos, impartida por personal de la Coordinación de Protección Contra Riesgos Sanitarios (DEPRIS), encabezado por su delegado, el Lic. Carlos González de León.

El curso fue gestionado por la Asociación de Tablajeros de la Costa de Tapachula, presidida por el Ing. Francisco Pérez, quien destacó la importancia de trasladar esta capacitación directamente al lugar de trabajo, el propio mercado. “Históricamente estas capacitaciones se impartían en las instalaciones de DEPRIS, pero solicitamos que esta vez fuera aquí, en nuestro centro de labores, para facilitar la asistencia de dueños, encargados y trabajadores”, explicó.

Esta formación representa un avance en el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos por la Secretaría de Salud del Estado, explicó, especialmente en la obtención de la constancia sanitaria obligatoria que debe exhibirse en cada local.

Señaló también que de los 53 locales participantes, hay un total de 80 personas involucradas entre locatarios y empleados.

El líder de los tablajeros resaltó que esta capacitación es parte de una cadena de esfuerzos que inicia con el sacrificio del ganado en el rastro municipal de Mapastepec.

“Estamos trabajando para lograr la certificación sanitaria completa del rastro. Sabemos que sólo faltan dos requisitos por cumplir y confiamos en que pronto se actualizará su certificación”, mencionó.

Esta medida permitirá ofrecer a los consumidores de Tapachula carne en condiciones sanitarias óptimas, reforzando la confianza del público en los productos que se venden en el mercado, subrayó.

“Es una responsabilidad que asumimos como asociación, para garantizar un producto de calidad, desde el origen hasta el punto de venta”, puntualizó.

Por su parte, el delegado de la DEPRIS, Carlos González de León, informó que el curso se basó en la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, que regula las buenas prácticas de higiene en el proceso de alimentos.

“Queremos que cada locatario conozca y aplique las normas necesarias para garantizar un producto limpio, bien conservado y seguro para el consumo humano”, expresó.

Entre los temas abordados se incluyeron uso de utensilios limpios y desinfectados, disponibilidad de agua potable, correcto manejo de residuos, control de plagas;buenas prácticas del personal como uñas cortas, sin accesorios en manos y uso de cubrebocas; documentación obligatoria como avisos de funcionamiento y constancias de fumigación

Al finalizar el curso, se entregarán constancias de capacitación en manejo higiénico de alimentos, que deben ser exhibidas en los locales. Este documento es fundamental para que los consumidores reconozcan que están comprando carne de manos capacitadas y bajo normativas de sanidad.

González de León invitó a quienes aún no han podido asistir a acercarse a las oficinas de la DEPRIS, ya que las capacitaciones continuarán abiertas para todos los locatarios interesados en regularizarse.

Ambas autoridades coincidieron en que esta jornada de capacitación marca un precedente en la profesionalización del gremio de tablajeros en Tapachula.

Con el cumplimiento de normas sanitarias y una certificación completa desde el rastro hasta el mostrador, se da un paso importante hacia una comercialización más segura y confiable para todos los consumidores. EL ORBE/Nelson Bautista