Comunicadores de Chiapas Buscan Diálogo Plural para Fortalecer la Democracia y la Transparencia

Tapachula, Chiapas; 26 de Septiembre de 2025.- En el marco de su reunión ordinaria, el Colectivo de Comunicadores y Periodistas de Chiapas (COCOPECH), reiteró su compromiso de establecer un diálogo plural, veraz y objetivo con todos los sectores de la sociedad, con el fin de fortalecer la democracia mediante el manejo responsable de información de interés público.

Comunicadores y periodistas de medios impresos, digitales, radiofónicos y televisivos, se pronunciaron de manera unánime por el derecho al acceso de la información, la seguridad para el ejercicio periodístico y la libre expresión, como pilares fundamentales en la vida democrática.

Con el objetivo de consolidar la transparencia y el manejo de información relevante, el colectivo anunció la realización de una serie de encuentros con diversos actores sociales, políticos, religiosos, empresariales y productivos.

Estos espacios de diálogo estarán enfocados en sumarse a la reactivación económica de regiones estratégicas como la Costa y el Soconusco, que son áreas productivas clave por su potencial y conexión con los mercados de Centro y Sudamérica.

Los integrantes de COCOPECH subrayaron que la participación de todos los sectores «inmiscuidos e interesados tanto en lo económico social, religioso y político» es vital para generar una comunicación que abone a la transparencia durante el manejo de temas de interés público.

De esta forma, los integrantes del Colectivo de Comunicadores y Periodistas de Chiapas (COCOPECH) reafirman su postura a favor del desarrollo de la Costa, Soconusco y Frontera Sur de México y de Chiapas a través de un periodismo ético y constructivo. EL ORBE/ Mesa de Redacción