Concluye con Éxito la Semana Nacional de Protección Civil

Tapachula, Chiapas; 26 de Septiembre de 2025.- Con gran participación ciudadana y un fuerte enfoque en la prevención y la respuesta ante emergencias, avanza con éxito la Semana Nacional de Protección Civil, que inició el 19 de septiembre y concluirá este sábado.

Las actividades buscaron fortalecer la cultura de protección y salud comunitaria a través de acciones prácticas, informativas y totalmente gratuitas.

La Licenciada en Enfermería, Teresita de Jesús de la Cruz López, coordinadora del Área Prehospitalaria, destacó que el propósito central de estas jornadas es empoderar a la ciudadanía con herramientas que salvan vidas.

“Nuestro principal objetivo es informar, capacitar y fomentar la protección y la promoción de la salud”, afirmó.

Uno de los ejes principales de esta semana es la enseñanza de técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, mediante sesiones prácticas y demostrativas abiertas al público.

“El RCP es una habilidad que todos deberíamos conocer. En una emergencia, podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte para un ser querido”, recalcó.

Además, se instaló una exposición de material prehospitalario, donde los asistentes pueden conocer de cerca los equipos utilizados por las unidades de emergencia durante traslados y atenciones críticas.

Como parte del enfoque integral de esta iniciativa, se ofrece chequeo gratuito de signos vitales, incluyendo, presión arterial,glucosa y oximetría.

Estas acciones permiten a los asistentes tener un panorama básico de su estado de salud y fomentar la detección oportuna de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

“La prevención es clave. Queremos que la población sepa cómo actuar en una emergencia, pero también cómo cuidarse día a día”, explicó.

Paralelamente, dijo que en conocido lugar se desarrolló una capacitación especializada sobre el Sistema de Comando de Incidentes, con la participación destacada de bomberos de Baja California.Esta actividad fortalece la colaboración interinstitucional y la preparación ante desastres naturales o situaciones de alto riesgo. EL ORBE/Nelson Bautista