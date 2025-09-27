Gobierno del Estado Construirá Puente Provisional en Comunidad Chapultepec

*Atienden a la Población de la Zona Media Alta de Tapachula.

Tapachula, Chiapas, 26 de septiembre de 2025.- Tras el colapso del puente Chapultepec, que dejó incomunicadas a decenas de comunidades de la zona media y alta de Tapachula, autoridades estatales y representantes ejidales acordaron iniciar la construcción de un puente alterno provisional a partir del próximo lunes.

La obra emergente busca restablecer el tránsito vehicular y peatonal para más de 60 ejidos, fracciones y cantones, gravemente afectados por la interrupción del paso.

Los habitantes habían reportado ya escasez de alimentos y un aumento en el costo del transporte. Así como habían denunciado el peligro que corrían los pobladores al transitar sobre una estructura sobre puesta en una base inestable del puente colapsado.



Autoridades y habitantes de la zona serrana de la localidad, acordaron instalar un paso provisional, de 4 metros de ancho por 20 metros de largo, será de un solo carril para vehículos y contará también con espacio para peatones, garantizando así la seguridad de quienes dependen diariamente de esta vía de comunicación.El subsecretario de Gobierno del estado, Martiano Reyes Palacio, confirmó que la intervención se activó de forma inmediata ante la urgencia reportada y la presión de los pobladores, quienes se organizaban para manifestarse. «El lunes inician las obras, sin demora», afirmó.Apuntó que el Gobierno del Estado ya había trabajado en una propuesta técnica, la cual será ejecutada por la Secretaría de Caminos y Puentes. La Subsecretaría de Gobierno actuó como mediadora para facilitar el consenso entre las autoridades y las comunidades.Por su parte, Eduardo Camarena, representante de los habitantes, agradeció la rápida respuesta del gobierno estatal y calificó la colaboración como “fabulosa”.Este acuerdo representa un alivio para cientos de familias que han estado completamente aisladas, señaló.El compromiso quedó formalizado en una minuta firmada por jueces y comisariados ejidales, lo que da certeza jurídica a la intervención y respalda la promesa del gobernador de atender con prontitud esta emergencia de infraestructura, clave para la economía y movilidad de la región. EL ORBE/Nelson Bautista