viernes, octubre 10, 2025
InicioSección PoliticaLocalAlbergue en Tapachula Atiende a Niños Migrantes Refugiados
Local

Albergue en Tapachula Atiende a Niños Migrantes Refugiados

0
3

*De Venezuela, Haití, Afganistán, Entre Otros.

Tapachula, Chiapas; 9 de Octubre del 2025.- El albergue de Hospitalidad y Solidaridad, coordinado por Fernanda Acevedo, se ha convertido en un refugio esencial para niños y familias refugiadas y solicitantes de asilo.
Actualmente el albergue acoge a 90 personas, de las cuales cerca de 40 son niños provenientes de diversos países como Venezuela, Honduras, Haití, Colombia, Afganistán, Irán, Sudáfrica, Ghana y Chile.

El albergue no sólo proporciona necesidades básicas y asesoría sobre trámites migratorios, sino que también promueve la integración a través del deporte. Este fin de semana, el equipo infantil del albergue participó en su segundo partido amistoso contra Cruz Azul, en categorías Sub 8 y Sub 10, en colaboración con la Secretaría del Deporte del municipio.
Acevedo destaca que “el deporte es una herramienta para que las personas en contexto de movilidad se integren en la comunidad local”, permitiendo a los niños hacer nuevos amigos y disfrutar de momentos de esparcimiento.
A medida que el fenómeno migratorio continúa en México, el albergue se ha adaptado a esta nueva realidad, donde el país no sólo es un punto de tránsito, sino un destino para muchos migrantes.
“La solidaridad es el camino”, afirma Acevedo, quien cree firmemente que actividades como estas contribuyen a crear un entorno más acogedor y esperanzador para las infancias y sus familias. EL ORBE/ Mesa de Redacción

Artículo anterior
Pretenden Consolidar el Partido Político “Somos MX” en Tapachula
Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV