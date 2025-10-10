Pretenden Consolidar el Partido Político “Somos MX” en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 9 de Septiembre del 2025.- Empresarios, comerciantes y ciudadanos de la sociedad civil anuncian la confirmación del partido político «Somos MX » en la Ciudad de Tapachula, con el objetivo de contar con todos los requisitos necesarios y poder participar en procesos electorales futuros.

En conferencia de prensa en conocido restaurante de esta localidad, los ciudadanos como Jorge Eduardo Elorza Argueta, Greyci Tercero, Camilo de la Rosa y Roberto García Zenteno, tomaron la iniciativa de convocar a los ciudadanos de esta localidad fronteriza para que asistan a la asamblea de un nuevo movimiento político denominado “Somos MX”.

Para poder avanzar en la integración de dicho instituto, primero tienen que cumplir con una asamblea ciudadana a la cual están convocando, y que se llevará a cabo el próximo domingo 12 de octubre en el salón del Contry Club de esta localidad, ubicado en la 5ª Norte esquina con 3ª Calle Oriente, a las 10 de la mañana.

En su intervención, Elorza Argueta señaló que en primera etapa la asociación «Somos MX» tiene la intención de conformarse en un partido político.

De acuerdo a los lineamientos del INE, explicó, se tienen que solicitar o requerir en el municipio de Tapachula más 300 firmas de los ciudadanos y copias de la identificación del INE, e ir dándole forma a la participación ciudadana.

Por otra parte, García Zenteno aseveró que México es un país de oportunidades, “en donde buscamos la igualdad y la defensa de los derechos. Los ciudadanos buscamos y aspiramos a un México con libertad”, subrayó. EL ORBE/ JC