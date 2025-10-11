sábado, octubre 11, 2025
Programa Tapachula Rueda Seguro Fortalece la Movilidad: Yamil Melgar

El Alcalde Constató los Trabajos de Rehabilitación de Diversas Vialidades
Refrenda el Compromiso de Trabajar por una Ciudad Moderna y Segura

Luego de supervisar las acciones de bacheo asfáltico en diversos puntos del área urbana, el presidente municipal, Yamil Melgar, aseveró que el Programa “Tapachula Rueda Seguro” fortalece la movilidad en beneficio de los ciudadanos, mejorando la seguridad y las condiciones de tránsito en las principales vialidades de la ciudad.

El edil constató los trabajos realizados por las cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas, que atendieron puntos estratégicos como el Boulevard de la 8ª Avenida Norte, la carretera Antiguo Aeropuerto (frente al antiguo Hospital General y el COBACH), así como el Fraccionamiento Laureles 1, la 5ª Privada Norte y 7ª Avenida Norte (Par Vial), el Fraccionamiento San José El Edén y el Boulevard de la Unidad Administrativa.
Yamil Melgar destacó que con resultados tangibles, su administración demuestra con hechos el compromiso de seguir trabajando por una ciudad moderna y segura, donde las obras respondan directamente a las necesidades de la población.
“Estamos mejorando la infraestructura vial de manera permanente, para garantizar una movilidad eficiente y segura para automovilistas, peatones y ciclistas”, subrayó.
Para concluir, el alcalde expresó que estos trabajos priorizan la atención de las vialidades más transitadas y aquellas que conectan zonas habitacionales, comerciales y de servicios, contribuyendo a una ciudad más funcional y ordenada. Boletín Oficial

Ayuntamiento de Tapachula Realiza Acciones Preventivas en Primaria Antonio D´Amiano Cajas
