Arranca Campaña de Vacunación Invernal en la Región Soconusco

*Para Prevenir Covid, Influenza y Neumococo

Tapachula, Chiapas 15 de Octubre del 2025.- Todos los niños de seis meses en adelante, adultos jóvenes, y personas de la tercera edad de deben de vacunarse para prevenir enfermedades como el Covid, Neumococo y la Influenza, dio a conocer en entrevista la jefa de departamento de medicina preventiva de la clínica del ISSSTE, Roberto Nettel Flores, Teresa Vázquez Lara.

Estamos en la temporada invernal y sobre todo ahorita que tenemos época de lluvia, que estamos con fenómenos naturales, es muy importante que la gente se vacune, sobre todo porque tenemos muchas lluvias, mucha humedad. Y prevenir neumonías en la población, sobre todo en el adulto mayor, es importante, comentó.



De igual forma dio a conocer que el gobierno del Estado a nivel central y nacional, tienen el compromiso de brindar toda esta información a la población.La funcionaria de la salud, expuso que hasta el momento la respuesta de la población que acude a vacunarse a los centros de salud, es muy positiva.Los que, si han estado renuentes a la vacunación, es la población migrante, en donde solo un 40% acepta las vacunas. A pesar de que se les ha informado que la vacunación es gratuita.Destacó que las vacunas estarán disponibles hasta el 20 de marzo del próximo año, por lo que la población que desee vacunarse puede acudir a las instituciones de salud como ISSSTE, IMSS Bienestar, Secretaría de Salud y todos los centros de salud que están a la disposición.Agregó que estar vacunado es importante, porque si se llegan a enfermar, las complicaciones de las enfermedades son mínimas. EL ORBE/ JC.