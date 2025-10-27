Ayuntamiento de Tapachula Impulsa la 3ª Jornada de Bienestar con Humanismo

Se Busca Acercar Servicios Integrales y Gratuitos a Familias Vulnerables, el 29 y 30 de Octubre
——-
Instalarán Módulos Informativos, Brigadas Médicas y de Atención Ciudadana en la Colonia San Caralampio y Raymundo Enríquez
El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, anunció la realización de la Tercera Jornada de Bienestar con Humanismo, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de octubre, con el propósito de acercar servicios integrales y gratuitos a las familias tapachultecas.
La Secretaría del Bienestar Municipal, encabezada por su titular Yolanda Correa, coordinará las actividades junto a diversas dependencias del Ayuntamiento, para atender directamente a la población.
Durante ambas fechas se instalarán módulos informativos, brigadas médicas y de atención ciudadana, que ofrecerán servicios de salud, consultas médicas y psicológicas, activación física, pláticas de prevención del delito y de la violencia de género, capacitación sobre el cuidado del agua, educación vial, donación de árboles y orientación sobre el gusano barrenador, entre otros apoyos.
“Estas jornadas reflejan nuestro compromiso con las familias, porque queremos estar cerca de la gente, escucharla y atender sus necesidades con sensibilidad y humanismo. Tapachula se transforma cuando trabajamos con voluntad y en equipo”, expresó Yamil Melgar.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Tapachula reafirma su compromiso de seguir construyendo una ciudad más solidaria, humana y con oportunidades para todas y todos.Boletín Oficial