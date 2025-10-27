lunes, octubre 27, 2025
Ayuntamiento de Tapachula Impulsa la 3ª Jornada de Bienestar con Humanismo

Se Busca Acercar Servicios Integrales y Gratuitos a Familias Vulnerables, el 29 y 30 de Octubre
Instalarán Módulos Informativos, Brigadas Médicas y de Atención Ciudadana en la Colonia San Caralampio y Raymundo Enríquez

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, anunció la realización de la Tercera Jornada de Bienestar con Humanismo, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de octubre, con el propósito de acercar servicios integrales y gratuitos a las familias tapachultecas.
La Secretaría del Bienestar Municipal, encabezada por su titular Yolanda Correa, coordinará las actividades junto a diversas dependencias del Ayuntamiento, para atender directamente a la población.

El 29 de octubre, la jornada se desarrollará en el Parque La Biblia de la colonia San Caralampio, mientras que el 30 de octubre las acciones continuarán en el Ejido Raymundo Enríquez, en la Casa Ejidal (1ª. Norte entre Central y 1ª. Oriente).
Durante ambas fechas se instalarán módulos informativos, brigadas médicas y de atención ciudadana, que ofrecerán servicios de salud, consultas médicas y psicológicas, activación física, pláticas de prevención del delito y de la violencia de género, capacitación sobre el cuidado del agua, educación vial, donación de árboles y orientación sobre el gusano barrenador, entre otros apoyos.
“Estas jornadas reflejan nuestro compromiso con las familias, porque queremos estar cerca de la gente, escucharla y atender sus necesidades con sensibilidad y humanismo. Tapachula se transforma cuando trabajamos con voluntad y en equipo”, expresó Yamil Melgar.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Tapachula reafirma su compromiso de seguir construyendo una ciudad más solidaria, humana y con oportunidades para todas y todos.Boletín Oficial

