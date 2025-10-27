Agrupación de Empresarios en el Centro de Tapachula Cumple Dos Años

1 de 1

Tapachula, Chiapas; 26 de Octubre del 2025.- Empresarios y comerciantes del Centro de la Ciudad organizados en la agrupación “Miguel Hidalgo”, conmemoraron este domingo 26 de octubre su 2º aniversario, por lo que este fin de semana realizaron diferentes actividades y festejaron en el Parque Central de esta localidad.

Demetrio Campuzano, Presidente de la Agrupación, manifestó que esta organización nace de la necesidad de coordinar esfuerzos con las autoridades en diferentes rubros como seguridad, el problema de la basura, estacionamiento, entre otros.

Dijo que lo importante es buscar alternativas de solución a las diferentes necesidades que surgen en este sector de la Ciudad, así como atender necesidades de los propios agremiados.

“Tenemos empadronados 680 comercios, de los cuales hay altas y bajas, y activos hay un promedio de 480 que se han visto beneficiados. Tuvimos 3 compañeros que se quemaron sus negocios, se les dio su apoyo. También la agrupación se encarga de cuando uno de los agremiados fenece, pagar los gastos fúnebres y a la vez también en todas sus necesidades”, comentó.

Subrayó que los planteamientos de problemáticas en torno a la zona han sido diversos. Por ejemplo, la 1ª Avenida Norte entre Central y 9ª Calle Oriente de esta ciudad, en donde la obra de pavimentación que fue entregada por la exalcaldesa interina de Pánfila Soto, fue mal hecha, y hoy está generando problemas de baches, drenaje y agua potable.

El también comerciante consideró que existe buena disposición del Gobierno Municipal de Tapachula para atender los problemas, sin embargo, hay que trabajar de manera conjunta, sociedad y gobierno. EL ORBE/ Mesa de Redacción